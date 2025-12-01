TPHCM lên kế hoạch thử nghiệm ô tô bay

UBND TPHCM vừa báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 71 của Chính phủ liên quan tới việc đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, việc phát triển kinh tế tầm thấp là một trong những nội dung trọng tâm của TPHCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để hướng tới mục tiêu này, TPHCM sẽ thiết lập không gian tự do thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ và hệ thống quản lý phương tiện bay không người lái (drone). Thành phố sẽ hình thành khu vực thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay không người lái trên cơ sở đơn giản hóa thủ tục quản lý bay, cấp phép bay.

Mẫu drone được trưng bày tại triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (Ảnh: Hoàng Quy).

Địa phương cũng thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D), thiết kế và sản xuất phương tiện bay không người lái. Việc này nhằm làm chủ công nghệ nền tảng, công nghệ lõi như phần cứng, phần mềm, cơ sở vật chất và hạ tầng quản lý.

Thời gian tới, TPHCM sẽ thử nghiệm các dịch vụ ứng dụng, khai thác phương tiện bay không người lái. Trong đó có các lĩnh vực về nông nghiệp thông minh; giám sát an ninh trật tự đô thị; vận chuyển và giao hàng; cứu trợ, cứu nạn, cứu hộ và cả vận tải hành khách (ô tô bay, mô tô bay...); thiết lập và vận hành thử nghiệm hệ thống quản lý, điều phối phương tiện bay không người lái.

Liên quan lĩnh vực kinh tế tầm thấp, TPHCM kiến nghị Chính phủ sớm ban hành đề án phát triển kinh tế tầm thấp để tạo điều kiện cho TPHCM triển khai.

TPHCM cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng cho phép thí điểm cơ chế sandbox đồng đầu tư. Trong đó, thành phố cùng đầu tư với Đại học Quốc gia TPHCM và các trường đại học trên địa bàn xây dựng hạ tầng dùng chung (phòng thí nghiệm R&D, hạ tầng tính toán sử dụng trí tuệ nhân tạo), xây dựng khu thử nghiệm công nghệ mới.

Để hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao hiệu quả chính sách về công nghệ cao, thành phố kiến nghị Chính phủ sửa đổi các quy định ưu đãi theo hướng gắn chặt với cam kết hiệu quả của doanh nghiệp. Đồng thời, các quy định cần cập nhật thường xuyên danh mục công nghệ cao, hoàn thiện mô hình khu công nghệ cao gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, tăng cường phân cấp cho địa phương.

Từ cuối năm 2024, TPHCM đã thông qua nghị quyết quy định các tiêu chí, lĩnh vực, nội dung hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát giải pháp công nghệ mới trong phạm vi khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung.

Nghị quyết của TPHCM được áp dụng cho các giải pháp công nghệ liên quan đến phương tiện bay không người lái, xe tự hành.

Đối với phương tiện bay không người lái tham gia thử nghiệm, TPHCM đã đưa ra một số tính năng, thông số kỹ thuật cần đáp ứng. Trong đó, trọng lượng cất cánh tối đa của phương tiện là 70kg, tốc độ bay tối đa 100km/h. Việc thử nghiệm thực hiện từ 7h đến 17h.