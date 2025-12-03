Nữ sinh mất tích, xe máy và cặp sách được tìm thấy cách nhà 80km

Sáng 3/12, thông tin từ Công an xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đang phối hợp lực lượng chức năng tìm kiếm nữ sinh L.T.M.T. (trú tại xã Ea Kiết), học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 1/12, T. tan học và không về nhà. Người thân tìm đủ mọi cách để liên hệ nhưng vẫn không có thông tin về nữ sinh này.

Nữ sinh lớp 11 bị mất tích gần 2 ngày nay (Ảnh: Trương Nguyễn).

Sau đó, người thân của nữ sinh T. đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng và đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của T. ở gần bờ sông Krông Ana, thuộc xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, cách nhà khoảng 80km.

Cặp sách của nữ sinh được phát hiện nằm trên bờ sông (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Cháu T. không có mâu thuẫn gì với gia đình, tôi không biết con gái có mâu thuẫn gì ngoài xã hội hay không. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao con lại bỏ đi, mong rằng con đừng làm gì dại dột”, bố của em T. đau buồn nói.