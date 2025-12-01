Khoảnh khắc lịch sử máy đào hầm "Thần tốc" metro Nhổn - ga Hà Nội về đích

Ngày 1/12, máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) số 1 với tên gọi "Thần tốc" đã chính thức về đích tại ga S12 - ga Hà Nội, hoàn thành hành trình khoan qua 4 nhà ga ngầm đầu tiên của dự án tuyến đường sắt đô thị (metro) số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

TBM1 "Thần Tốc" bắt đầu hành trình từ ga S9 (Kim Mã) vào ngày 30/7/2024. Đến nay, TBM này đã hoàn thành toàn bộ hành trình khoan hầm, đi qua 4 ga ngầm S9 (Kim Mã), S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu) và S12 (ga Hà Nội).

Đây là lần đầu tiên tại Hà Nội, công nghệ đào hầm TBM được vận hành thi công xuyên lòng đất đô thị trung tâm, đi qua những khu vực có mật độ dân cư, hạ tầng kỹ thuật và di sản văn hóa đặc biệt.

Máy đào hầm TBM "Thần tốc" chính thức về đích tại ga S12 - ga Hà Nội (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Hành trình của TBM "Thần tốc" đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến độ thi công đoạn ngầm dài gần 4km của dự án, đồng thời mở ra cột mốc mới trong năng lực thi công công trình ngầm đô thị tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt Hà Nội (MRB), cho biết việc TBM "Thần tốc" về đích tại ga S12 là một cột mốc lịch sử, không chỉ đánh dấu sự hoàn thành của tuyến hầm đầu tiên mà còn minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư của toàn dự án.

Theo ông Sơn, TBM "Thần tốc" đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng hành trình để tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đi vào vận hành an toàn, hiện đại, hiệu quả vẫn đang tiếp diễn.

"Khoảnh khắc hôm nay sẽ được ghi vào lịch sử xây dựng giao thông Hà Nội", ông Sơn nói.

Các kỹ sư, công nhân chụp ảnh lưu niệm sau khi máy TBM "Thần tốc" về đích (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Dự án tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội là dự án giao thông trọng điểm của thủ đô, góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống vận tải công cộng và bảo vệ môi trường. Việc TBM 1 hoàn thành nhiệm vụ tạo động lực lớn, lan tỏa niềm tin tới cộng đồng về tiến độ, chất lượng của dự án.

Máy TBM 2 mang tên "Táo bạo" cũng đang thi công đoạn hầm còn lại. TBM 2 đang tiếp tục hành trình tới ga S11 - ga Văn Miếu.

MRB cho biết đến ngày 1/12, tiến độ thi công tổng thể gói thầu CP03 - hầm và các ga ngầm đạt hơn 72%. Công tác đúc vỏ hầm đã thực hiện được 3.395/3.495 vòng vỏ hầm, đáp ứng tiến độ phục vụ hai máy TBM hoạt động.

Bộ đôi máy TBM "Thần tốc" và "Táo bạo" được thiết kế riêng cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội. Máy có chiều dài hơn 100m, nặng khoảng 850 tấn.