Không khí lạnh tràn về miền Bắc, nhiều nơi chuyển rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khoảng gần sáng và sáng 3/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ.

Dự báo từ đêm 3/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm dưới 10 độ C.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão Koto (bão số 15) và nhiễu động gió Đông trên cao sẽ gây mưa vừa, mưa to diện rộng đêm 2-4/12 cho các khu vực Nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Dự báo từ đêm 4/12, mưa lớn ở Quảng Trị, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi sẽ giảm dần.

Miền Bắc những ngày tới trời rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 3/12 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc 10-13 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều 3/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều ngày 03/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều 3/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.