Người dân chật vật qua "ma trận" ổ voi, ổ gà ở TPHCM

Thời gian gần đây, nhiều người phản ánh đường Lò Lu xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, mặt đường tại đây bong tróc, xuất hiện hàng trăm ổ voi, ổ gà. Hai bên vỉa hè đất đá, vật tư tập kết ngổn ngang.

Những ngày mưa, các hố ngập nước như đánh đố người đi đường. Người dân lưu thông qua khu vực phải luồn lách để di chuyển.

Đường Lò Lu dài hơn 2km, kết nối với đường Nguyễn Xiển và Lã Xuân Oai, khu vực này tập trung đông dân cư nên mật độ giao thông đông đúc.

Người dân khu vực cho biết, thường xuyên gặp cảnh người đi xe máy té ngã khi đi qua đường này. Vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Tình trạng này đã xảy ra hơn một năm. Người dân chúng tôi nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương, tuy nhiên tuyến đường này đang thi công nên tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để", anh Châu Thông (SN 1986, ngụ phường Long Phước) nói.

Nhiều phụ huynh đưa đón con đi học ngán ngẩm khi đi qua đường Lò Lu.

Cách đó không xa, một ổ voi xuất hiện giữa giao lộ Lã Xuân Oai - Lò Lu, buộc người đi đường phải giảm tốc để tránh sụp hố.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức, cho biết, đường Lò Lu đang trong quá trình nâng cấp, mở rộng. Dự án này được chia làm 3 đoạn. Hiện các đơn vị triển khai thi công hệ thống thoát nước và hoàn thiện vỉa hè, dự kiến đến cuối tháng 9 hoàn thành.

"Về vấn đề mặt đường xuống cấp, xuất hiện ổ voi, ổ gà, chúng tôi đã báo lên trung tâm quản lý hạ tầng xuống khảo sát và sớm có phương án khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông", ông Tuấn nói.