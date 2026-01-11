U23 Việt Nam tự tin hướng tới kỳ tích trước U23 Saudi Arabia

Sau hai lượt trận toàn thắng tại bảng A, U23 Việt Nam đang là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026. Trước mắt thầy trò HLV Kim Sang Sik là thử thách cực đại mang tên chủ nhà U23 Saudi Arabia.

U23 Saudi Arabia không còn mạnh như trước (Ảnh: AFC).

Nhìn lại hành trình lên ngôi vương của U23 Saudi Arabia năm 2022, bất cứ đối thủ nào cũng phải e dè. Khi đó, đại diện Tây Á lên ngôi với thành tích giữ sạch lưới tuyệt đối, lần lượt hạ gục các đối thủ sừng sỏ như Australia, Uzbekistan và chính U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, sau 4 năm, vị thế của U23 Saudi Arabia đang bị lung lay dữ dội trước thềm cuộc tái đấu với "Những chiến binh Sao vàng".

Theo số liệu thống kê cho thấy, tại giải năm nay, dù vẫn giữ lối chơi áp đặt, nhưng khả năng kết liễu đối thủ của U23 Saudi Arabia đã suy giảm nghiêm trọng. Trong trận ra quân gặp U23 Kyrgyzstan, dù kiểm soát bóng tới 75% và tung ra 23 cú sút, họ chỉ có thể thắng nhọc nhằn 1-0.

Điểm yếu này càng trở nên rõ ràng trong cuộc đối đầu với U23 Jordan. Dù vẫn kiểm soát bóng vượt trội (68%), hàng thủ của đội chủ nhà lại để đối phương bắn phá tới 17 lần.

Sự kém hiệu quả trong khâu dứt điểm cùng hệ thống chống phản công thiếu liên kết đã khiến Saudi Arabia phải trả giá đắt khi để thua với tỷ số 2-3. Đây không còn là tập thể "bất khả xâm phạm" của 4 năm về trước, thay vào đó là một đội bóng đang loay hoay giữa việc áp đặt lối chơi và bảo vệ phần sân nhà.

Trận thua U23 Jordan khiến các cầu thủ U23 Saudi Arabia bị đè nặng tâm lý (Ảnh: AFC).

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam đã sở hữu lối chơi phòng ngự chủ động, bọc lót cực tốt. Các cầu thủ không còn tiêu tốn quá nhiều sức vào những pha tranh chấp tay đôi bất lợi, mà thay vào đó là khả năng đọc tình huống, cắt bóng và phản công chớp nhoáng.

Điểm tựa lớn nhất của U23 Việt Nam hiện tại chính là sự cân bằng giữa các tuyến. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Kim Sang Sik, đội hình 3-4-3 đang vận hành cực kỳ trơn tru. Hàng thủ với sự chỉ huy của Hiểu Minh và thủ môn Trung Kiên đã đứng vững trước áp lực khủng khiếp từ các đội bóng Trung Á.

Sự lỳ lợm của hàng thủ kết hợp với khả năng thoát pressing ấn tượng của tuyến giữa chính là bệ phóng cho những pha phản công sắc bén. Với những mũi công tốc độ như Đình Bắc hay Thanh Nhàn ở hai cánh, U23 Việt Nam có thể chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công chỉ trong vài giây.

Đây chính là lối chơi từng khiến các đội bóng Tây Á nhiều phen "ôm hận" và hoàn toàn có thể trở thành bài toán không có lời giải cho hàng thủ U23 Saudi Arabia vốn thường dâng cao để ép sân.

Cùng với đó, việc thường xuyên góp mặt ở những vòng đấu cuối cùng của các giải trẻ châu lục đã giúp các cầu thủ U23 Việt Nam tích lũy được bộ chỉ số chuyên môn không hề kém cạnh so với những đội bóng nhóm đầu.

Với những nhân tố như Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang hay Nguyễn Đình Bắc, những cầu thủ đã có hàng chục trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, việc đối đầu với những cầu thủ của U23 Saudi Arabia không còn là điều quá xa lạ.

Đình Bắc được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng giúp U23 Việt nam vượt qua U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Khi sự chênh lệch về kỹ thuật và chiến thuật không còn quá lớn, yếu tố quyết định thắng bại sẽ nằm ở ý chí và sự chuẩn bị. U23 Saudi Arabia đang phải chịu áp lực từ sự kỳ vọng quá lớn của khán giả nhà, trong khi U23 Việt Nam lại đang thăng hoa với 2 chiến thắng trước U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, khiến tinh thần thầy trò HLV Kim Sang Sik đang vô cùng thoải mái.

Trận đấu giữa U23 Việt nam và U23 Saudi Arabia sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 12/1. Một kết quả hòa ở cuộc đối đầu này là đủ để “Rồng vàng” giành tấm vé vào vòng tứ kết với thành tích nhất bảng A.

Bảng xếp hạng bảng A giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Wiki).