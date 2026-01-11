Thái Lan bắt giữ 3 nghi phạm Trung Quốc lừa đảo 10.000 người (Ảnh: Nation).

Cơ quan Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) và Cục Di trú ngày 10/1 thông báo bắt giữ 3 nhân vật quốc tịch Trung Quốc đứng đầu một đường dây “kinh doanh xám”. Các đối tượng này bị cáo buộc tổ chức hoạt động lừa đảo đầu tư quy mô lớn với tổng thiệt hại vượt 210 triệu USD (tương đương khoảng 7 tỷ baht).

Ba nghi phạm gồm nhân vật cầm đầu Yang (41 tuổi), nhân vật phụ trách tài chính Wang (46 tuổi), nhân vật phụ trách tiếp thị Li (46 tuổi). Những nghi phạm này bị bắt giữ sau các cuộc đột kích phối hợp của lực lượng chức năng Thái Lan tại một khu căn hộ hạng sang ở quận Huai Khwang, Bangkok, và một nhà riêng tại huyện Hang Dong, tỉnh Chiang Mai.

Theo Cục Trấn áp Tội phạm Công nghệ (TCSD) trực thuộc CIB, nhóm này đã vận hành một ứng dụng di động lừa đảo mang tên “Jihui Jinfu”.

Kể từ năm 2015, đường dây này được cho là đã dụ dỗ khoảng 10.000 nạn nhân tại Trung Quốc bằng những lời hứa về lợi nhuận thường niên “được bảo đảm” lên tới 12%, thông qua các khoản đầu tư vào phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Các cuộc điều tra của phía Trung Quốc cho thấy công ty này chưa từng thực hiện bất kỳ giao dịch đầu tư thực tế nào.

Thay vào đó, toàn bộ số tiền của nhà đầu tư đã bị chuyển vào các tài khoản cá nhân do bộ 3 nghi phạm kiểm soát.

Khi đến thời điểm đáo hạn đầu tư, công ty mất khả năng chi trả, để lại hậu quả tài chính nghiêm trọng trên khắp Trung Quốc.

Để né tránh bị truy tố, các nghi phạm đã bỏ trốn sang Thái Lan, trong đó một số người bị nghi đã sử dụng thị thực du học làm vỏ bọc nhằm đánh lừa cơ quan di trú và tiếp tục lưu trú tại nước này.

Sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ chính thức từ Bắc Kinh, giới chức Thái Lan đã thu hồi giấy phép cư trú của các đối tượng và lần theo dấu vết, dẫn đến việc bắt giữ họ tại các địa điểm ẩn náu nói trên.