Dàn khí tài tại Trung tâm đào tạo gìn giữ hòa bình ở Hưng Yên

Mới đây, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình Bộ Công an.

Trụ sở tiếp nhận là cơ sở Phố Hiến của Trường Đại học Thủy lợi (ở xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên), có diện tích 57ha, hạ tầng đồng bộ, khép kín.

Trong ảnh là các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình của Bộ Công an.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay khi tiếp nhận trụ sở mới, tại đây đã được trang bị dàn khí tài, phương tiện vận tải hiện đại nhằm phục vụ đào tạo, huấn luyện.

Trong ảnh là dàn xe chống đạn IAG 10 chỗ ngồi. Xe được trang bị hệ thống loa có chế độ ưu tiên YELP và trên xe có 2 bình chữa cháy. Xe dài 6.284mm, rộng 2.340mm, cao 2.400mm; khoảng sáng gầm 300mm; tải trọng xe nặng 1.700kg.

Loại xe này chạy tốc độ tối đa 120km/h, khả năng lội nước 1.000mm, khả năng leo dốc 60%, khả năng nghiêng 35%.

Phía đầu xe trang bị thiết bị dây cáp phục vụ nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó có nhiệm vụ kéo xe khác hoặc các thiết bị nặng.

Xe chống đạn IAG được trang bị lốp chống xịt, giá súng có thể xoay 360 độ, có 13 cửa quan sát và 10 lỗ bắn.

Dòng ô tô phun nước chống bạo loạn HINO FM8JNSA 6X4 có số người cho phép chở (gồm cả lái xe) là 7.

Súng phun nước chính gắn trên nóc cabin. Súng có tầm phun ngang là 40-50m; có góc quay lên 90 độ, xuống 45 độ, tổng 370 độ. Súng phun phụ có tầm phun ngang là 30m.

Đây là dòng xe cứu hộ giao thông hạng nặng.

Phía sau trang bị lốp dự phòng và hệ thống tời kéo.

Xe vận tải người và thiết bị.

Súng bắn tỉa có trang bị ống nhòm, thiết bị giảm thanh.

Súng 12,7mm có trọng lượng 34kg (chỉ có súng), nếu gồm cả bệ súng sẽ có tổng trọng lượng là 157kg; chiều dài 1.625mm; chiều dài nòng súng 1.070mm; đạn 12,7x108mm; tốc độ bắn 550-600 viên/phút; tầm bắn hiệu quả ở khoảng cách 1.500m; tầm bắn tối đa khoảng 3.200m; chế độ nạp đạn: băng đạn 50 viên.

Súng ngắn HS9 và súng phòng chống bạo loạn SJ102.

Bộ phá khóa đa năng chuyên dụng.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, việc tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, có khả năng làm việc độc lập trong môi trường quốc tế phức tạp.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Công an, việc đầu tư xây dựng Trung tâm cũng nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.