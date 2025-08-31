Ngày trở lại TPHCM của tân Bí thư Trần Lưu Quang

Ngay sau ngày nhậm chức Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Trần Lưu Quang lựa chọn đặc khu Côn Đảo là địa phương đầu tiên tới làm việc. Tại nơi là “địa chỉ đỏ” của lịch sử, tân Bí thư Thành ủy thành phố đã dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh.

Trong chuyến công tác đầu tiên với cương vị người đứng đầu Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy TPHCM đã trực tiếp khảo sát, nắm tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, thăm hỏi về điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục. Qua buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ sự xúc động khi từ một du khách nay ông trở lại trong cương vị lãnh đạo, mang theo niềm trân trọng với lịch sử hào hùng và giá trị tâm linh của vùng đất thiêng liêng này.

Ông nhìn thấy ở Côn Đảo không chỉ là quá khứ hào hùng mà còn là tiềm năng to lớn để phát triển du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, gắn với mục tiêu “đảo xanh, bảo tồn và thông minh”. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng ấy, đặc khu của TPHCM cần chắt chiu từng tấc đất, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và phát triển năng lượng sạch.

Trong số 10 định hướng được gợi mở, ông Trần Lưu Quang đặt nhiều kỳ vọng vào việc nâng cao hạ tầng y tế, giáo dục, xây dựng Côn Đảo thành địa chỉ về nguồn, nơi thế hệ trẻ được hun đúc lý tưởng và truyền thống cách mạng. Qua chuyến công tác đầu tiên, tân Bí thư Thành ủy TPHCM đã đưa ra thông điệp, đặc khu Côn Đảo cần trở thành nơi gìn giữ những giá trị lịch sử, vừa là nơi mở ra tương lai phát triển bền vững cho toàn thành phố.

Luôn hướng về TPHCM

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhận quyết định của Bộ Chính trị ngày 25/8, tân Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã lựa chọn những vấn đề cốt lõi nhất để gửi gắm. Ông bày tỏ quan tâm đặc biệt đến sự đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ lãnh đạo, đời sống hằng ngày của gần 14 triệu người dân, khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, khi TPHCM tiếp tục cần giữ vai trò đầu tàu cả nước.

“Mong các đồng chí đừng nghĩ mình ở đâu đấy, dù là người TPHCM gốc, hay đến từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, mà thay vào đó là hãy suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất trong một chỉnh thể mới, một không gian phát triển mới”, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nêu thông điệp.

Ông Trần Lưu Quang phát biểu trong lễ nhận quyết định làm Bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tinh thần ấy từng được ông Trần Lưu Quang thể hiện rõ khi còn làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM (giai đoạn 2/2019-5/2021). Trong hơn 2 năm đảm nhiệm vị trí này, ông luôn quan tâm đặc biệt đến những vấn đề người dân bức xúc, công tác cán bộ và thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề tồn tại của địa phương.

Tại hội nghị sơ kết việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp diễn ra tháng 1/2019, ông Trần Lưu Quang, khi còn là Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, thẳng thắn đặt câu hỏi về kết quả hơn 98% người dân được khảo sát trong năm 2019 cảm thấy hài lòng và rất hài lòng những lần làm thủ tục hành chính tại UBND các phường, xã, thị trấn.

Trước các đại biểu, ông Trần Lưu Quang cho rằng, việc đánh giá có thể thiếu khách quan từ nhiều phía. Nhiều người được mời đánh giá chỉ bấm cho có, các doanh nghiệp vì sợ ảnh hưởng nên né tránh, chưa dám phản ánh sự thật.

Trong những buổi tiếp xúc cử tri khi còn là Đại biểu Quốc hội TPHCM, ông Trần Lưu Quang cũng thẳng thắn trả lời người dân từ công tác cán bộ, các vụ việc còn tồn đọng tại Thủ Thiêm đến các vấn đề dân sinh như giải quyết vấn nạn kẹt xe, ngập nước. Với cương vị là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng người dân, ông luôn thể hiện rõ trách nhiệm trong việc xử lý các vấn đề người dân bức xúc.

"Tôi xin hứa dù có khó khăn ra sao vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, những điều người dân gửi gắm. Đã là đại biểu của dân thì phải gần dân, thương dân, chắc chắn không để bất công xảy ra với người dân", ông Trần Lưu Quang nói tại thời điểm ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, ngày 4/4/2021.

Ngày 6/5/2021, khi đã nhận chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng và có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Cần Giờ (trước sắp xếp đơn vị hành chính), ông Trần Lưu Quang tiếp tục gửi gắm tình cảm, sự gắn bó của ông với TPHCM.

“Dù ở đâu, sự gắn bó của tôi đối với TPHCM là rất lớn, tôi vẫn sẽ cố gắng giúp Cần Giờ và TPHCM phát triển", ông Trần Lưu Quang phát biểu.

Hơn bốn năm sau lời hứa ấy, ông Trần Lưu Quang trở lại TPHCM trong vai trò Bí thư Thành ủy vào thời điểm thành phố và cả nước vừa thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sáp nhập các tỉnh, thành. Thành phố đang đứng trước thời cơ, vận hội lịch sử, nhưng cũng đối diện không ít khó khăn, thách thức và cần thể hiện bản lĩnh của đầu tàu trong kỷ nguyên mới.

Vì cuộc sống tốt hơn cho người dân

Chuyến công tác tới Côn Đảo sau ngày nhậm chức như bước đầu tiên trong hành trình hiện thực hóa những định hướng mà ông đặt ra trong ngày nhận quyết định. Trong buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu, ông đưa ra 10 gợi ý về những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, phát triển Côn Đảo trở thành đảo xanh, thông minh, mở ra tương lai phát triển bền vững cho toàn thành phố.

Chuyến công tác đầu tiên tới Côn Đảo sau ngày nhậm chức chính là bước khởi đầu cho hành trình biến những định hướng thành hành động. Tại đây, ông không chỉ gửi thông điệp về bảo tồn, phát triển bền vững mà còn truyền đi niềm tin: một vùng đất có thể vừa gìn giữ lịch sử, vừa mở ra cánh cửa cho tương lai.

“Tôi thực sự xúc động với bề dày truyền thống, những giá trị lịch sử và giá trị tâm linh của đặc khu Côn Đảo. Thứ hai là hào hứng với những tiềm năng và cơ hội đầu tư của Côn Đảo, kể cả những ý định của các nhà đầu tư. Thứ ba là thực sự rất vui vì sự đau đáu của lãnh đạo đặc khu, lãnh đạo thành phố và nhà đầu tư với mong muốn lớn lao là sự phát triển rất độc đáo của vùng đất này”, Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu.

Buổi làm việc của Bí thư Thành ủy TPHCM với Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Côn Đảo (Ảnh: Lý Huyền).

Trong số những định hướng được Bí thư Thành ủy TPHCM đưa ra, ông đặc biệt lưu ý đến việc phát triển kinh tế xanh, thị trường tín chỉ carbon, năng lượng xanh, giao thông xanh tại đặc khu Côn Đảo. Theo góc nhìn của ông Trần Lưu Quang, việc vừa phát triển bền vững, vừa bảo tồn thiên nhiên sẽ giúp Côn Đảo nhận được sự chú ý nhiều hơn từ người dân, du khách mọi miền.

Đặc khu duy nhất của TPHCM cũng cần chú ý đến phát triển hạ tầng ngành y tế. Trong đó, thành phố cần tính toán việc đưa các bác sĩ ra công tác tại Côn Đảo luân phiên, định kỳ. Ngoài mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho gần 13.000 người dân của đặc khu, Bí thư Thành ủy TPHCM kỳ vọng Côn Đảo có thể cung cấp dịch vụ y tế ở mức hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu du khách.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, Côn Đảo hội tụ nhiều tiềm năng, từ du lịch lịch sử, tâm linh đến nghỉ dưỡng cao cấp. Tuy nhiên, diện tích đất hạn chế buộc địa phương phải “chắt chiu từng tấc đất”, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đồng thời giải quyết các thách thức về hạ tầng điện, nước, môi trường, nâng cao chất lượng sống người dân.

“Tôi trăn trở bởi vì nhiệm vụ giao cho thành phố cực kỳ lớn. Lo lắng bởi vì sự kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo, vì mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn của hơn 14 triệu dân thành phố, sự chờ đợi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp về một chính quyền hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, ông Trần Lưu Quang trải lòng khi nhận quyết định làm Bí thư Thành ủy TPHCM.

Những lời chia sẻ của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã thể hiện rõ tâm huyết, tầm nhìn của một nhà lãnh đạo vừa nhận trọng trách mới. Trong giai đoạn mới, thành phố cần tạo sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, người dân, doanh nghiệp vì sự phát triển toàn diện, bền vững.