Các sản phẩm đất nền tại dự án Phú Thứ Park Hill đã có sổ đỏ

Pháp lý minh bạch, an tâm sở hữu

Chủ đầu tư cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho toàn bộ sản phẩm đất nền của dự án Phú Thứ Park Hill (Khu dân cư dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Phú Thứ).

Việc được cấp sổ đỏ từ giai đoạn này khẳng định tính minh bạch, uy tín về mặt pháp lý của dự án. Đây không chỉ là sự bảo đảm cho quyền lợi của nhà đầu tư mà còn minh chứng cho việc dự án đã hoàn tất các thủ tục, nghĩa vụ, tuân thủ nghiêm ngặt quy hoạch và được cơ quan chức năng thẩm định, công nhận.

Dự án Phú Thứ Park Hill đã được cấp sổ đỏ từng lô (Ảnh: CĐT).

Với giấy chứng nhận này, mỗi lô đất tại Phú Thứ Park Hill đều có tính pháp lý độc lập, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an toàn cho mọi giao dịch như chuyển nhượng, thế chấp ngân hàng. Nhà đầu tư có thể yên tâm về tính hợp pháp, tránh mọi rủi ro về tranh chấp hay quy hoạch trong tương lai, từ đó tối ưu hóa giá trị tài sản và đảm bảo an toàn cho nguồn vốn.

Sản phẩm vượt trội với 28 tiện ích độc đáo

Tọa lạc tại vùng lõi dân cư phường Nhị Chiểu, dự án được bao quanh bởi hệ thống cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện, chợ và siêu thị trong bán kính 1-2km. Dự án sở hữu gần 1km mặt tiền trên Quốc lộ 17B - tuyến huyết mạch kết nối liên tỉnh Hải Phòng - Quảng Ninh, hứa hẹn trở thành trọng điểm phát triển đô thị sầm uất.

Sau khi sáp nhập vào Hải Phòng, khu vực này đón nhận hàng loạt quy hoạch hạ tầng trọng điểm như các tuyến đường kết nối Thủy Nguyên, tuyến tàu điện cao tốc Hà Nội - Hạ Long..., mở ra tiềm năng biến nơi đây thành mắt xích then chốt trong trục kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Công viên Ánh Dương hơn 1,2ha tại trung tâm dự án (Ảnh: CĐT).

Thấu hiểu nhu cầu về một không gian sống toàn diện, Phú Thứ Park Hill được kiến tạo như một khu đô thị sinh thái - thương mại dịch vụ hiện đại bậc nhất với quy mô lên đến 73ha. Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt là hệ sinh thái sống xanh từ 28 tiện ích nội khu đa dạng: giải trí và thể thao đẳng cấp với bể bơi tạo sóng hơn 1.000m², cụm 8 sân pickleball tiêu chuẩn quốc tế, sân tennis, sân cầu lông, sân bóng rổ; các trung tâm thương mại, chợ truyền thống rộng hơn 1,1ha; tận hưởng không gian sinh thái trong lành với hệ thống mặt nước rộng 7ha, các mảng xanh trải khắp dự án, công viên nội khu hơn 1,2ha.

Các tiện ích được bố trí hợp lý trong 4 phân khu, kết nối bởi hệ thống đường nội bộ rộng từ 17,5m đến 28m, đảm bảo giao thông thông suốt và làm nổi bật vẻ đẹp quy hoạch hiện đại. Dự án cung cấp 800 sản phẩm đất nền đã có sổ đỏ, đa dạng diện tích từ 90m² đến 405m², đáp ứng nhu cầu từ an cư, đầu tư đến kinh doanh.

Phố ẩm thực hứa hẹn điểm đến thương mại sầm uất tại Phú Thứ Park Hill (Ảnh: CĐT).

Phú Thứ Park Hill mang đến cơ hội đầu tư với mức giá từ 16 triệu đồng/m². Chủ đầu tư áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính ưu việt: hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị và ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng.

Sự kết hợp giữa pháp lý minh bạch, vị thế, tiềm năng tăng trưởng vượt bậc cùng hệ tiện ích đồng bộ hứa hẹn đưa Phú Thứ Park Hill trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư thông thái, hướng đến một tài sản an toàn, khác biệt và triển vọng.