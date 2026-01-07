Đừng để con rơi vào tầm ngắm của viêm não Nhật Bản chỉ vì quên tiêm mũi nhắc

Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng do bỏ lỡ mũi tiêm nhắc (Ảnh minh họa: Vecteezy).

Những cuốn sổ tiêm chủng bị bỏ quên

Chị Minh Anh (39 tuổi, Hà Nội) vẫn chưa quên đêm chờ đợi căng thẳng tại phòng cấp cứu khi con trai chị, bé K. (8 tuổi), sốt cao liên tục ba ngày, kèm đau đầu dữ dội. Khi bác sĩ hỏi về lịch sử tiêm vaccine viêm não Nhật Bản, chị không nhớ rõ con đã tiêm mũi nhắc hay chưa.

May mắn, kết quả bé K. chỉ mắc sốt siêu vi. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, không phải trường hợp nào cũng nhẹ nhàng như vậy.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, những ca viêm não Nhật Bản ở trẻ lớn (5-15 tuổi) nhập viện trong tình trạng nặng vẫn được ghi nhận hằng năm. Điển hình là trường hợp bé gái 12 tuổi (Hà Nội), được chuyển tuyến trong tình trạng cứng gáy, đi không vững vào giữa năm 2024.

Phụ huynh thường chỉ rà lại lịch tiêm khi trẻ có dấu hiệu bệnh nặng (Ảnh minh họa: Vecteezy).

Gia đình cho biết bé đã tiêm đủ 4 mũi vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, trẻ không được tiêm nhắc lại. Cuốn sổ tiêm chủng bị bỏ quên cũng đồng nghĩa với việc miễn dịch suy giảm theo thời gian, khiến trẻ không còn được bảo vệ đầy đủ trước bệnh.

Khi hàng rào miễn dịch suy yếu

Việc đã tiêm vaccine nhưng vẫn mắc bệnh khiến nhiều phụ huynh không khỏi thắc mắc. Theo các chuyên gia y tế dự phòng, vaccine viêm não Nhật Bản đang được sử dụng phổ biến trong chương trình tiêm chủng là vaccine bất hoạt. Loại vaccine này cần tiêm nhắc do khả năng bảo vệ suy giảm theo thời gian, thường sau 3-4 năm.

Nếu không tiêm nhắc, miễn dịch suy giảm, làm tăng nguy cơ mắc viêm não Nhật Bản trong môi trường có muỗi truyền bệnh.

Trẻ 5-14 tuổi chiếm đa số ca mắc viêm não Nhật Bản (Ảnh minh họa: Ngọc Minh).

Theo dữ liệu từ Hệ thống giám sát bệnh viêm não Nhật Bản, nhóm tuổi mắc bệnh cao nhất hiện nay là nhóm trẻ trong độ tuổi đi học. Cụ thể, trẻ 5-9 tuổi chiếm khoảng 44% số ca mắc, nhóm 10-14 tuổi chiếm 25%.

Như vậy, gần 70% số ca mắc tập trung ở lứa tuổi 5-14. Tỷ lệ mắc ở nhóm trên 15 tuổi có xu hướng gia tăng, từ 6% (năm 2024) lên 11% (năm 2025), phản ánh tình trạng bệnh gia tăng ở cả thanh thiếu niên.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong do viêm não Nhật Bản có thể lên tới 30% ở các ca nặng và khoảng một nửa số bệnh nhân sống sót phải đối mặt với di chứng thần kinh lâu dài như động kinh, rối loạn vận động hoặc chậm phát triển trí tuệ.

Khoảng cách giữa an toàn và rủi ro

Trước thực trạng này, PGS.TS.BS. Phạm Quang Thái, Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nhấn mạnh: “Khoảng cách giữa các mũi tiêm chính là khoảng cách giữa an toàn và nguy cơ mắc bệnh. Việc bỏ quên mũi nhắc khiến trẻ không còn được bảo vệ đầy đủ trước viêm não Nhật Bản”.

Virus viêm não Nhật Bản lưu hành trong môi trường tự nhiên và có thể lây truyền qua muỗi khi miễn dịch của trẻ suy giảm (Ảnh: Vecteezy).

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh chủ động rà soát hoặc tra cứu lịch sử tiêm trên hệ thống tiêm chủng quốc gia, đặc biệt với trẻ trên 5 tuổi.

Theo khuyến cáo của Hội Y học dự phòng Việt Nam và Bộ Y tế, với vaccine bất hoạt có nguồn gốc từ não chuột, trẻ cần tiêm nhắc lại mỗi 3 năm một lần cho đến khoảng 15 tuổi. Trường hợp trễ lịch hoặc bỏ sót mũi tiêm, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được tiêm bù theo đúng phác đồ.

Bên cạnh vaccine bất hoạt, một số loại vaccine thế hệ mới như vaccine sống giảm độc lực tái tổ hợp với lịch tiêm rút gọn: 1 mũi cơ bản từ 9 tháng tuổi và 1 mũi nhắc lại sau 1 năm cũng được sử dụng trong dịch vụ tiêm chủng. Phụ huynh có thể cân nhắc lựa chọn loại vaccine phù hợp cho con.

Rà soát sổ tiêm chủng và tiêm bù giúp bảo vệ trẻ trước viêm não Nhật Bản (Ảnh: Vecteezy).

Dù áp dụng phác đồ nào, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là tiêm đúng lịch, đủ liều. Sự chủ động của người lớn là yếu tố quyết định giúp trẻ được bảo vệ lâu dài trước viêm não Nhật Bản - căn bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa.

Chuyên gia chia sẻ về lịch tiêm nhắc của vaccine viêm não Nhật Bản.

Tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi. Tài liệu dành cho công chúng nhằm nâng cao nhận thức về viêm não Nhật Bản. Nội dung chuyên môn đã được Hội Y học Dự phòng Việt Nam góp ý, thẩm định về tính chính xác và khoa học. Tài liệu chỉ mang tính tham khảo và không thay thế cho tư vấn y khoa. Phụ huynh nên liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn lịch tiêm phù hợp cho trẻ.

Hội Y học Dự phòng Việt Nam không thực hiện bất kỳ hoạt động quảng bá, bảo trợ hoặc xác nhận nào đối với sản phẩm, dịch vụ hay thương hiệu có thể được đề cập trong tài liệu.

VN-NP-SUB-IMO-PE-PNC-000009-12-31-2027