Mỹ tấn công nước giàu "vàng đen", giá xăng ngày mai tăng hay giảm?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 8/1. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ giảm tiếp.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới tăng giảm trái chiều nhưng gần đây có xu hướng giảm sau khi Mỹ tuyên bố đã bắt giữ Tổng thống Venezuela vào ngày 3/1. Ngày 5/1, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 71,36 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 70,2 USD/thùng, giảm khoảng 3-4 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước có thể giảm khoảng 150-300 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm khoảng 100-200 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ giảm trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 6/1, chiết khấu xăng dầu tại một số kho đang ở mức 500-800 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ giảm 5 phiên liên tiếp. Trong năm 2025, xăng RON 95 tăng 27 lần, giảm 27 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 27 lần giảm và 2 lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 31/12/2025, giá xăng E5 RON 92 giảm 280 đồng/lít còn 18.430 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 90 đồng/lít, còn 18.910 đồng/lít. Dầu diesel giữ nguyên 17.250 đồng/lít, dầu hỏa giảm 10 đồng/lít về 17.690 đồng/lít; dầu mazut giảm 40 đồng/kg về mức 13.340 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, ngày 6/1, giá dầu giảm nhẹ do lo ngại về nguồn cung dầu từ Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, song thị trường vẫn đánh giá nguồn cung dầu toàn cầu năm nay ở mức khá dồi dào, theo Reuters.

Theo ông Tamas Varga, chuyên gia của PVM Oil, hiện còn quá sớm để đánh giá tác động của việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đối với thị trường dầu mỏ. Tuy vậy, nguồn cung dầu toàn cầu trong năm 2026 được dự báo vẫn dồi dào, kể cả khi OPEC không tăng sản lượng. Khảo sát của Reuters cho thấy giá dầu nhiều khả năng chịu áp lực trong năm 2026 do nguồn cung tăng trong khi nhu cầu ở mức thấp.

Thị trường đang theo dõi khả năng nguồn cung dầu của Venezuela thay đổi sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các công ty dầu khí Mỹ sẵn sàng đầu tư để tăng sản lượng và xuất khẩu.

Tuy nhiên, ngành dầu mỏ Venezuela đã suy giảm nhiều năm do thiếu vốn và chịu tác động từ các lệnh trừng phạt, khiến sản lượng năm ngoái chỉ đạt khoảng 1,1 triệu thùng/ngày. Reuters dẫn nhận định của Rystad Energy cho rằng, ngay cả trong kịch bản thuận lợi, Venezuela cũng chỉ có thể tăng thêm khoảng 300.000 thùng/ngày trong 2-3 năm tới.

Theo dữ liệu Trading Economics, 0h30 ngày 7/1, giá dầu WTI giao dịch ở mức 57,76 USD/thùng, tăng 0,77% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng tăng nhẹ 0,88%, lên 61,28 USD/thùng.