Ngắm cầu Hoàng Gia "Cửa thế giới" ở Hải Phòng

Sáng 19/8, tại Hải Phòng diễn ra lễ khánh thành cầu Máy Chai (còn gọi cầu Hoàng Gia) thuộc dự án khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, TP Hải Phòng.

Trong ảnh là Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (ở giữa hàng đầu); ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng (hàng đầu, thứ 4 từ phải qua) và ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (hàng đầu, thứ 4 từ trái qua) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Công trình bao gồm cầu Máy Chai (cầu Hoàng Gia) và tuyến đường dẫn hai bên đầu cầu, là hạng mục chính của Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên - Hải Phòng.

Tổng chiều dài toàn tuyến của cầu Hoàng Gia dài gần 2,2km, cầu chính rộng 21m với 4 làn xe chạy, cầu dẫn 2 bên rộng 17,5m. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Cầu Hoàng Gia được khởi công tháng 9/2023, với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Đây là cây cầu thứ 6 bắc qua sông Cấm ở TP Hải Phòng.

Được xây dựng tại phường Ngô Quyền và phường Thủy Nguyên của TP Hải Phòng, cầu Hoàng Gia bắc qua sông Cấm - tuyến đường thủy quan trọng giúp trung chuyển hàng hóa và hành khách ra vào Hải Phòng. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Cầu được thiết kế với ý tưởng Cửa thế giới (World Gateway Bridge) với hai tháp ngả về phía sông, tạo cong hình vòm như là một cửa chào đón quốc tế đến với Việt Nam và tiễn các chuyến tàu, hành khách Việt Nam đi ra thế giới.

Nhìn theo phương ngang cầu, hình dáng mỗi tháp cầu được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng cánh chim thể hiện khát vọng bay cao, vươn đến thành công rực rỡ. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Theo quan sát, đường dẫn bên đảo Vũ Yên (phường Thủy Nguyên) được thiết kế hình tròn bán kính 75m, độ dốc dọc 4% và dốc ngang 2%. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Khoảng trống giữa của đường dẫn hình tròn nói trên được thiết kế làm bãi đỗ xe và trạm sạc xe điện. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Song hành với cầu Hoàng Gia thông xe, Hải Phòng cũng quy hoạch tại khu vực Nam sông Cấm vị trí sát chân cầu Hoàng Gia hệ thống công viên sinh thái, khu thể thao, dịch vụ, nhà ở và công trình đa năng…, tạo điểm nhấn cho sự phát triển cơ sở hạ tầng khu vực.

Những khoảng đất trống phía dưới đường dẫn hình tròn bên phía đảo Vũ Yên được thiết kế trồng cây, thảm cỏ,... nhằm tạo không gian xanh cho công trình. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Với hệ thống đèn trang trí, đèn chiếu sáng được thiết kế đồng bộ, mỹ thuật, khiến cầu Hoàng Gia càng trở nên lung linh khi về đêm. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Cầu Hoàng Gia nhìn về phía đảo Vũ Yên khi về đêm. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Dự án hoàn thành, đảo Vũ Yên thuộc phường Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã trở thành tọa độ giao thông chiến lược, kết nối thuận tiện và nhanh chóng với trung tâm “phố cổ” Hải Phòng, các khu công nghiệp, cảng biển và các tỉnh thành lân cận. (Ảnh: Nguyễn Dương)