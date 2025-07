Khung cảnh lạ lùng, đường phố Hải Phòng "không bóng người" trước bão số 3

Chiều 21/7, theo dự báo lúc 13h, tâm bão số 3 (Wipha) cách Quảng Ninh khoảng 120km, Hải Phòng 260km, Hưng Yên 280km và Ninh Bình khoảng 310km về phía Đông Đông Bắc.

Dù bão chưa vào, đường phố Hải Phòng xuất hiện khung cảnh vắng lặng lạ thường khi hiếm hoi mới thấy một người dân di chuyển trên đường.

Đường Nguyễn Hữu Cầu (phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng) lúc 15h gần như không một bóng người qua lại, khác hẳn với ngày thường. Một người dân trên địa bàn cho biết đã nhận được khuyến cáo của chính quyền về việc hạn chế ra ngoài đường khi bão đổ bộ hoặc khi có dông lốc trước bão, vì vậy, nếu không có việc thực sự cần thiết, nhiều người dân chọn cách ở trong nhà để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn cho biết phường đã thành lập 5 tổ công tác phân công đi các địa bàn để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3 và vận động người dân đến nơi tránh trú an toàn.

Trong ảnh, ông Tuấn đang vận động người dân khu vực chùa Hang đến nơi an toàn bởi đây là khu vực đang có nguy cơ sạt lở cao.

Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn chia sẻ Tổ công tác do ông dẫn đầu đã vận động di dời được gần 20 hộ dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. "Sau khi vận động, hầu hết bà con đã di chuyển về nhà người thân ở những nơi đảm bảo an toàn", ông Tuấn nói.

Tại Trạm cứu hộ bãi biển Đồ Sơn, các nhân viên liên tục phát loa thông báo cập nhật tình hình bão số 3. Cứ 10-15 phút, loa lại phát đi một lần những thông tin về cơn bão số 3 và các chỉ đạo của chính quyền địa phương, để người dân, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng như các du khách còn lưu trú tại đây nắm được và chủ động ứng phó.

Ông Lê Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm sự nghiệp công phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng), cho biết để ứng phó bão số 3 năm nay, cả lực lượng cứu hộ và cán bộ Trung tâm gồm 9 người đều được huy động ứng trực bão.

Theo ông Lê Hoàng Anh, từ 17h chiều qua, Hải Phòng đã cấm biển. Trước đó, các hộ kinh doanh dịch vụ khu vực ven biển đã nhận được chỉ đạo của thành phố và của phường về việc di chuyển đồ đạc, kiot đến nơi an toàn.

Trước đó, trưa cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 3 (bão Wipha) tại TP Hải Phòng.

Về nguy cơ sạt lở, Phó Thủ tướng cho rằng đây là vấn đề không thể chủ quan, dù ngay tại địa bàn thành phố, nguy cơ vẫn hiện hữu và phải được quan tâm xử lý một cách căn cơ, lâu dài.

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý “không thể mãi đối phó với bão” mà cần chuyển từ ứng phó bị động sang giải pháp căn cơ, kiên cố, ứng dụng công nghệ để bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân.

Tàu thuyền ở cảng cá Ngọc Hải (Đồ Sơn, Hải Phòng) đã được neo đậu cẩn thận trước khi bão về.

Với kinh nghiệm chống bão Yagi năm 2024, người dân nơi đây cho biết năm nay họ chủ động công tác phòng chống bão từ rất sớm để đảm bảo an toàn cho tài sản và hạn chế tối đa thiệt hại do bão.

Anh Lưu Trọng Anh (phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng) chia sẻ với kinh nghiệm ứng phó bão Yagi của năm ngoái, năm nay người dân đã chủ động “từ sớm, từ xa” trong việc chằng chống, gia cố nhà cửa và tài sản. Anh đang cùng mọi người che chắn, gia cố lại “căn nhà” cho chú trâu chọi, gia tài của cả gia đình. “Năm nay chính quyền địa phương cũng liên tục khuyến cáo người dân trong việc chủ động phòng chống bão, gia cố lại các mái nhà và cảnh báo người dân tuyệt đối không ra ngoài đường khi bão về”, anh Lưu Trọng Anh chia sẻ.

Anh Đỗ Văn Linh và anh Nguyễn Hữu Hải đang dùng bao cát làm be chắn trên tuyến đường Vạn Hoa quanh khu bờ biển Đồ Sơn, để ngăn dòng nước chảy từ trên cao xuống, có thể làm sạt lở những nhà ở phía bên dưới.

Người dân trong khu vực cảng cá Ngọc Hải sau khi neo đậu tàu thuyền an toàn bắt đầu gia cố lại nhà cửa, tránh tình trạng "nhà mất mái" khi bão về.

Bãi biển Đồ Sơn chiều 21/7 cũng không một bóng người khi lệnh cấm biển đã được ban hành từ chiều hôm trước, còn tất cả cửa hàng kinh doanh dịch vụ cũng đều đóng cửa để tránh bão.

Có mặt tại Trạm cứu hộ bãi biển Đồ Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Hoàng Tuấn lưu ý lực lượng ứng trực phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Ông chỉ đạo khi bão về, nếu sóng to, gió lớn, lực lượng ứng trực cũng phải chủ động di chuyển để đảm bảo an toàn cho anh em.

Theo dự báo, đến 13h ngày 22/7, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tâm bão nằm trên vùng biển từ Hải Phòng đến Thanh Hóa.