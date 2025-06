Khung cảnh hoang tàn bên trong khu du lịch bỏ hoang ở Phan Thiết

Khu vui chơi giải trí và du lịch Suối Cát, rộng hơn 30ha, tọa lạc ngay cửa ngõ phía Nam TP Phan Thiết, được cấp phép và đi vào hoạt động từ năm 2010. Tuy nhiên, chỉ sau 5 năm, dự án này đã dừng hoạt động vào năm 2015 và bị bỏ hoang cho đến nay.

Sau gần một thập kỷ bị bỏ hoang, các công trình kiến trúc, khu vui chơi, nhà hàng, khách sạn tại đây đã xuống cấp trầm trọng. Cỏ dại bao phủ khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng nhếch nhác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan cửa ngõ TP Phan Thiết và gây lãng phí lớn tài nguyên đất đai.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, tình trạng này kéo dài do Công ty Suối Cát phát sinh nợ và mất khả năng thanh toán. Hiện tại, Cục Thi hành án dân sự đang thực hiện việc kê biên tài sản để thu hồi nợ, khiến dự án chưa thể được thu hồi hay tái khởi động.

Sau 10 năm bị bỏ hoang, khu du lịch Suối Cát trở nên xuống cấp nghiêm trọng. Các công trình xây dựng dở dang, cỏ dại mọc um tùm, nhiều hạng mục bị tháo dỡ, biến nơi đây thành một khu vực hoang tàn ngay cửa ngõ TP Phan Thiết.

Bên trong các công trình đổ nát của khu du lịch Suối Cát, nhà đầu tư đã đập bỏ, tháo dỡ máy móc, di dời nội thất và trang thiết bị đi nơi khác.

Do nhiều năm không hoạt động và không có người lui tới, bên trong khu du lịch Suối Cát cỏ dại mọc um tùm, tường phủ đầy rêu phong, tạo nên một khung cảnh hoang tàn.

Dù được đầu tư hơn 160 tỷ đồng, dự án khu du lịch Suối Cát sớm thất bại do chủ đầu tư đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả và không thu hút được lượng khách du lịch như kỳ vọng.

Khi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Bình Thuận ngừng cho vay vốn, Công ty TNHH Suối Cát đã phải huy động vốn bên ngoài và dần dẫn đến mất khả năng thanh khoản. Đến tháng 12/2014, Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã mua lại các khoản nợ của Công ty TNHH Suối Cát từ Agribank. Tháng 8/2018, TAND TP Phan Thiết đã xét xử sơ thẩm, tuyên buộc Công ty Suối Cát phải trả cho VAMC hơn 405 tỷ đồng, gồm nợ gốc gần 190 tỷ đồng và nợ lãi hơn 215 tỷ đồng.

Nhằm "cứu" dự án, tháng 4/2024, Công ty Suối Cát đã có văn bản kiến nghị điều chỉnh dự án từ khu vui chơi giải trí và du lịch thành dự án Khải Hoàn Riverside Residences, một khu đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tuy nhiên, qua đánh giá của các cơ quan chuyên môn, việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư này không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của TP Phan Thiết và không đáp ứng được điều kiện thẩm định theo quy định của pháp luật.

Bà Tư, một người dân sống cạnh khuôn viên khu du lịch Suối Cát, cho biết khu du lịch này đã dừng hoạt động từ năm 2015. Khuôn viên xuống cấp, cỏ mọc um tùm nên rất ít người ra vào. Một khu chợ tạm đã hình thành trong khuôn viên này từ năm 2021, trong giai đoạn dịch COVID-19 cho đến nay.

Ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận, nhận định dự án Khu vui chơi giải trí và du lịch Suối Cát đã tồn tại và không hoạt động từ lâu, gây lãng phí tài nguyên của doanh nghiệp và thể hiện sự hạn chế về mặt quản lý nhà nước của địa phương khi phê duyệt dự án này.

Ông Đăng đã yêu cầu Sở Tài chính nghiên cứu, theo dõi tổng thể về dự án này; đồng thời có văn bản tham mưu UBND tỉnh báo cáo đề xuất Tỉnh ủy cho phép chuyển đổi công năng của dự án phù hợp với quy hoạch của địa phương, và lưu ý hoàn chỉnh phương án trả nợ.

Tháng 5 vừa qua, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC LTD) đã thông báo tiếp tục đấu giá khoản nợ xấu của Công ty TNHH Suối Cát tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Thuận với mức giá khởi điểm hơn 192 tỷ đồng. So với lần rao bán gần nhất hồi tháng 1/2024, mức giá này đã giảm thêm 6 tỷ đồng và thấp hơn 18 tỷ đồng so với đợt rao bán hồi tháng 10/2023.

Vị trí khu du lịch Suối Cát trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).