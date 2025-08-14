Khai trừ Đảng phó bí thư xã lái ô tô tông nhiều người ở nhà văn hóa

Chiều 14/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã thống nhất thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2025-2030; Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2021-2026 - bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Cụ thể, theo vị lãnh đạo, sau khi xem xét tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã thảo luận, phân tích, đánh giá cẩn trọng, kỹ lưỡng về nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của ông Lò Văn Mạnh.

Ông Lò Văn Mạnh bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng (Ảnh: Lào Cai).

Căn cứ các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm và kết quả bỏ phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật đối với ông Lò Văn Mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Tỉnh uỷ Lào Cai giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, xem xét việc bãi nhiệm Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lò Văn Mạnh theo quy định.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, tối 11/8, xã Phong Dụ Thượng tổ chức chương trình văn nghệ. Đến 20h30 cùng ngày, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, lái ô tô Toyota Fortuner biển xanh BKS 21C-1927 di chuyển từ nhà hàng Nam Phong đến nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng để tham dự chương trình.

Trong quá trình lùi xe vào nhà văn hóa, ông Mạnh đã gây tai nạn nghiêm trọng khiến một người chết và nhiều người bị thương. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Mạnh vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.