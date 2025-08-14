Thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 chung cư xuống đất ở TPHCM

Ngày 14/8, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh nhiều bình nước đóng chai loại 20 lít rơi từ không trung xuống đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 cùng ngày, tại chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ).

Hình ảnh từ clip cho thấy, nhiều bình nước loại 20 lít lần lượt rơi từ tầng cao xuống mặt đường trong khu vực chung cư. Khi tiếp xúc mặt đường, bình nước phát nổ, nước bắn tung tóe.

Bình nước loại 20 lít rơi từ tầng cao chung cư ở TPHCM xuống đất (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm trên, khu vực này có người qua lại. Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ yêu cầu người dân tránh xa khu vực nguy hiểm.

Liên quan vụ việc, cơ quan chức năng phường Thạnh Mỹ Tây cho biết, người gây ra sự việc trên là anh L.Q.H. (SN 2003), sống tại căn hộ tầng 26 thuộc chung cư nói trên.

Anh H. có dấu hiệu bị trầm cảm, tự kỷ, rối loạn lo âu. Sáng nay, nam thanh niên này bất ngờ ném 3 bình nước đóng chai loại 20 lít từ căn hộ của mình xuống đất. Rất may, các bình nước không rơi trúng người đi đường.

Cơ quan chức năng đã làm việc với ban quản lý chung cư, yêu cầu chủ căn hộ ký cam kết đưa nam thanh niên đi điều trị, không để sự việc trên tái diễn.