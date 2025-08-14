Rơi khinh khí cầu chở 34 người ở Hà Lan

VỤ rơi khinh khí cầu khiến một người thiệt mạng ở Hà Lan (Ảnh: AFP).

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vụ tai nạn xảy ra ở tỉnh Friesland, miền bắc Hà Lan tối 13/8. Khinh khí cầu chở 34 hành khách.

Người phát ngôn của Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Hà Lan cho hay, một cơn gió mạnh đột ngột đã khiến khinh khí cầu đập mạnh xuống đất trong lúc hạ cánh, làm giỏ chở khách bật nảy và khiến 5 người rơi ra ngoài.

“Khinh khí cầu đã rơi xuống nhanh chóng vào khoảng 21h và va mạnh xuống đất”, chính quyền Friesland cho hay.

Vụ tai nạn khiến một người thiệt mạng và 5 người bị thương. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.