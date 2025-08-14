Mazda CX-5 thêm trang bị mới, ưu đãi đến 40 triệu đồng

Mazda CX-5 gây ấn tượng với thiết kế SUV sang trọng, nội thất cao cấp và công nghệ an toàn vượt trội. Ngôn ngữ thiết kế mỹ thuật Artful Design mang đến diện mạo cuốn hút, tôn vinh cá tính và phong thái riêng của chủ sở hữu.

Trong 7 tháng đầu năm, Mazda CX-5 đạt hơn 8.950 xe bán ra, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 7, doanh số đạt 1.586 xe, tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu phân khúc C-SUV.

Mazda CX-5 được bổ sung thêm trang bị mới trong tháng 8 (Ảnh: Mazda).

Nhằm gia tăng giá trị và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, trong tháng 8, Mazda CX-5 phiên bản Deluxe được trang bị thêm baga mui, cản sau thể thao, tăng tính tiện dụng và tạo điểm nhấn cho ngoại thất. Đồng thời, Thaco Auto áp dụng ưu đãi lên đến 40 triệu đồng, đưa giá bán của Mazda CX-5 sau ưu đãi chỉ còn từ 709 triệu đồng, mức giá hấp dẫn trong phân khúc C-SUV hiện nay.

Mazda CX-5 tạo ấn tượng với cản sau thiết kế thể thao (Ảnh: Mazda).

Thaco Auto áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km dành cho khách hàng khi mua Mazda CX-5. Ngoài ra, hệ thống hơn 110 showroom và xưởng dịch vụ trên toàn quốc đảm bảo hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và thuận tiện.

Khoang nội thất tinh giản hiện đại (Ảnh: Mazda).

Với những nâng cấp mới, chính sách ưu đãi hấp dẫn cùng chất lượng đã được khẳng định, Mazda CX-5 tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV sang trọng, đa dụng và đáng tin cậy.