Xác định danh tính bộ hài cốt bị đá đè trong rừng

Ngày 14/8, gia đình đã làm lễ an táng ông Nguyễn Văn Khánh, trú thôn Hải Nham, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, theo phong tục địa phương. Người đàn ông này trước đó hơn một năm đã bị mất tích khi đi bắt ốc trong rừng.

Người thân thực hiện nghi thức an táng ông Nguyễn Văn Khánh sau khi tìm thấy hài cốt người đàn ông xấu số (Ảnh: FB phường hoa lư).

Cơ quan chức năng phường Nam Hoa Lư cho biết, khoảng 8h ngày 13/8, người dân thôn Hải Nham trong lúc đi vào rừng tại địa bàn bất ngờ phát hiện một bộ hài cốt (bộ xương người) đang bị tảng đá lớn đè lên.

Ngay sau đó, người dân đã báo cho chính quyền địa phương và người thân ông Nguyễn Văn Khánh. Thời điểm được phát hiện, vẫn còn quần áo bên ngoài bộ hài cốt. Người nhà xác nhận đây chính là bộ quần áo ông Khánh mặc thời điểm đi vào rừng bắt ốc rồi mất tích.

Sau đó, chính quyền cùng thân nhân đã đưa thi thể người đàn ông xấu số về gia đình. Lãnh đạo Công an phường Nam Hoa Lư cho hay, bước đầu xác định bộ hài cốt chính là thi thể ông Khánh - người bị mất tích hơn một năm trước, vì quần áo mặc trên người trùng khớp với lúc mất tích.

Cơ quan công an đã thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định rõ danh tính nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong.

Trước đó, báo Dân trí thông tin, lãnh đạo UBND phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, phường giao cho công an phường xác minh sự việc, người dân phát hiện bộ xương người, nghi là ông Nguyễn Văn Khánh (SN 1962, trú tại thôn Hải Nham) mất tích cách đây hơn một năm.

Bà Bùi Thị Phước, vợ ông Khánh, mong ngóng tin tức của chồng hơn một năm qua (Ảnh: Thái Bá).

Cách đây hơn một năm, vào ngày 4/6/2024, ông Nguyễn Văn Khánh rời nhà lúc 13h chiều và đi xe đến gần khu vực rừng núi thôn Hải Nham, xã Ninh Hải trước đây (nay là phường Nam Hoa Lư), để xe ở đó rồi vào rừng bắt ốc.

Đến 17h cùng ngày, gia đình liên lạc với ông Khánh nhưng không được nên đã huy động hàng chục người vào rừng tìm kiếm, đồng thời báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân tự vệ, các chủ rừng... tham gia tìm kiếm quanh địa bàn và các xã lân cận thời điểm đó nhưng không có kết quả.