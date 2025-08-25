Khí thế hào hùng buổi tổng hợp luyện lần 2 trên Quảng trường Ba Đình

20h05 ngày 24/8, buổi tổng hợp luyện lần 2 diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trên Quảng trường Ba Đình chính thức bắt đầu (Ảnh: Mạnh Quân).

Khối Nghi trượng tiến qua lễ đài. Đi đầu đội hình là Quốc huy được đặt trên Trống đồng Đông Sơn - biểu tượng thiêng liêng của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đại diện cho độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội pháo lễ thực hiện bắn 21 phát đại bác (Ảnh: Quyết Thắng).

Khối Hồng kỳ tiến ngang qua lễ đài trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Thành Đông).

Khối nữ chiến sĩ Quân nhạc là một trong những khối đầu tiên diễu qua đường phố, nhận sự chào đón của người dân tại ngã tư Cửa Nam (Ảnh: Hoàng Việt).

Tại các tuyến đường đoàn diễu binh diễu hành đi qua, hàng trăm nghìn người đã xếp hàng chờ đón từ sáng sớm, reo hò cổ vũ các chiến sĩ (Ảnh: Mạnh Quân).

Khoảnh khắc ấn tượng khi các khối diễu binh giương cờ, diễu binh trên phố, giơ tay chào người dân hai bên đường (Ảnh: Hoàng Việt).

Người dân và du khách hò reo phấn khích, ghi lại những hình ảnh đầy tự hào sau nhiều thập kỷ mới có một lần (Ảnh: Hoàng Việt).

Các khối chiến sĩ nước bạn Lào, Campuchia và Nga diễu qua lễ đài (Ảnh: Thành Đông).

Khối nam chiến sĩ Công binh đi đều trên đường Kim Mã (Ảnh: Hải Long).

Trên đường Thanh Niên, các khối xe pháo bánh xích, bánh lốp của quân đội và công an đã sẵn sàng tiến qua lễ đài Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Vân Hương).

Hàng vạn người reo hò khi khối xe pháo đi qua trước đền Quán Thánh và vườn hoa Mai Xuân Thưởng (Ảnh: Bảo Quyên).

Không khí hào hùng khi dàn xe tăng của Binh chủng Tăng thiết giáp diễu qua lễ đài trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Quang Trung).

Dẫn đầu đội hình xe pháo quân sự là các xe tăng T-54B, T-55, tiếp theo sau là khối xe tăng T-90S và T-62 di chuyển rầm rập trên đường Hùng Vương (Ảnh: Nguyễn Hải).

Khối xe pháo quân đội rẽ từ Hùng Vương qua Lê Hồng Phong, di chuyển trên đường Điện Biên Phủ qua Cột cờ Hà Nội để về Sở chỉ huy (Ảnh: Minh Nhật).

Pháo phòng không cùng tên lửa chiến dịch Scud - hoả lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí quyết chiến quyết thắng của bộ đội pháo binh tên lửa (Ảnh: Mạnh Quân).

Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển di động K300P Bastion-P rẽ vào đường Trần Phú (Ảnh: Nguyễn Hải).

Các loại vũ khí “Made in Vietnam” do Viettel sản xuất đi trên đường Nguyễn Thái Học (Ảnh: Hải Long).

Dàn khí tài hiện đại đi rẽ vào phố Giảng Võ, đi ngang trước cửa trụ sở toà soạn Báo Dân trí (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Tiếp theo sau là khối xe đặc chủng của Bộ Công an (Ảnh: Nguyễn Hải).

Các chiến sĩ trên xe liên tục vẫy tay nở nụ cười tươi chào và cảm ơn người dân hai bên đường (Ảnh: Bảo Quyên - Hải Nam).

22h đêm, các khối diễu binh, diễu hành trở về điểm tập kết, kết thúc buổi tổng hợp luyện lần thứ 2 cho nhiệm vụ A80 (Ảnh: Bảo Quyên - Hà Nam - Nam Anh).