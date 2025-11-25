Bà Phạm Thị Phúc làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Ngày 25/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được tổ chức tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng; cùng 370/401 đại biểu chính thức.

Bà Phạm Thị Phúc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Hoàng Dương).

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I với chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường dân chủ, đồng thuận xã hội; khơi dậy niềm tin và khát vọng đổi mới, xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Lâm Đồng đã đạt được thời gian qua. Đồng thời, ông đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai các nội dung trọng tâm, trọng điểm, trong đó quán triệt phải lấy dân là gốc, nhân dân là trung tâm và là chủ thể, mục tiêu của đổi mới…

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được tổ chức tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (Ảnh: Hữu Phước).

Bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cho biết, thời gian qua, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo thành công đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đơn vị thực hiện nhiều chương trình nổi bật như: huy động nguồn lực xây dựng, sửa chữa 7.000 căn nhà cho người nghèo; hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024-2025 với gần 5.700 căn; hơn 109 tỷ đồng chăm lo các hộ nghèo dịp Tết.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận, phân bổ kịp thời 34 tỷ đồng ủng hộ cho các tỉnh, thành và 30,2 tỷ đồng cho 25 xã, phường trên địa bàn tỉnh .