Đất đá tiếp tục sạt lở, tràn xuống tuyến đường vành đai phía Tây ở Đà Nẵng

Sau đợt mưa lớn kéo dài, tuyến đường vành đai phía Tây đoạn qua thôn Hòa Thọ, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tiếp tục xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông.

Ghi nhận tại hiện trường, các mái taluy dương dọc tuyến bị trượt sạt từng mảng lớn. Nhiều điểm rọ đá, lưới thép dùng để gia cố taluy đã bị biến dạng, đất đá tràn xuống phủ kín, thậm chí kéo trượt ra khỏi vị trí ban đầu.

Các rọ đá gia cố taluy cũng bị đất đá làm biến dạng (Ảnh: Hoài Sơn).

Mặt đường một số vị trí bị bùn đất phủ dày, nhão và tạo thành các rãnh sâu do phương tiện di chuyển qua. Trên đỉnh đồi xuất hiện các vệt xói, rãnh trượt do nền đất bị ngấm nước.

Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở xuất hiện từ sau những trận mưa lớn, gần đây có dấu hiệu lan rộng. Nếu không được xử lý kịp thời, nguy cơ đất đá tiếp tục tràn xuống đường rất cao.

Đất từ ngọn đồi tràn xuống mặt đường (Ảnh: Hoài Sơn).

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo và tạm cấm phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở. Các xe được hướng dẫn chuyển sang làn đường bên cạnh để tránh điểm nguy hiểm.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án), đơn vị đang chuẩn bị hồ sơ để xin phê duyệt chủ trương xử lý phần đất đá ở vị trí bị sạt trượt nêu trên. Khối lượng đất dôi dư dự kiến là 27.000m3.

Lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo và tạm cấm phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở (Ảnh: Hoài Sơn).

Liên quan đến vị trí sạt lở trên, từng có thời điểm Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng (nay là Sở Xây dựng) có đề xuất xin phương án mở rộng diện tích “khoảng chờ” (một khoảng rộng sau lưng rọ đá) và gia cố hệ thống tường kè bằng rọ đá.

Về lâu dài, vào thời điểm tháng 12/2024, tại một cuộc họp báo, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng cho biết, sẽ đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng cấp phép khai thác đất tại khu vực đồi này để làm vật liệu xây dựng.

Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) dài khoảng 19km, khởi công tháng 10/2018, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự án chính thức thông xe kỹ thuật vào tháng 5/2024.