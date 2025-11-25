Người dân giao nộp khỉ mặt đỏ quý hiếm

Ngày 25/11, tổ công tác liên ngành xã Hùng Chân, Nghệ An tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ do ông Nguyễn Văn Lộc (trú tại bản Ban, xã Hùng Châu) tự nguyện giao nộp. Việc bàn giao diễn ra thuận lợi sau khi tổ công tác đến vận động, giải thích về nguy cơ tuyệt chủng của loài và các quy định pháp luật liên quan.

Khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, có giá trị sinh học đặc biệt quan trọng và nằm trong sách đỏ Việt Nam cũng như sách đỏ IUCN 1997.

Cá thể khỉ mặt đỏ được ông Lộc nuôi nhốt trước khi tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng (Ảnh: Sầm Chung).

Loài này thường sinh sống trong các khu rừng tự nhiên và đang bị đe dọa bởi tình trạng săn bắt, nuôi nhốt và mua bán trái phép.

Một lãnh đạo UBND xã Hùng Chân cho biết thời gian gần đây xã đẩy mạnh tuyên truyền đến từng bản, từng hộ dân nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật hoang dã.

“Việc người dân tự giác giao nộp khỉ mặt đỏ quý hiếm cho thấy sự chuyển biến rất tích cực. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm để bảo vệ tài nguyên rừng”, vị lãnh đạo xã Hùng Chân cho biết.

Cá thể khỉ mặt đỏ được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để chăm sóc và xử lý theo quy định (Ảnh: Sầm Chung).

Sau khi tiếp nhận, cá thể khỉ mặt đỏ đã được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc và cứu hộ theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng xã Hùng Chân kêu gọi người dân tuyệt đối không săn bắt, nuôi nhốt hay mua bán động vật hoang dã; nếu phát hiện trường hợp vi phạm cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan kiểm lâm để xử lý kịp thời.