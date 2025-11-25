Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 ở TPHCM sẽ có các gian hàng ẩm thực

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức trang trí đường hoa tổ chức đường hoa Tết Bính Ngọ 2026. Hoạt động này là nét văn hóa đặc trưng của TPHCM nhiều năm qua, thể hiện chặng đường phát triển, năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa của thành phố ngày càng nâng cao.

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 của TPHCM có chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, được tổ chức trên tuyến đường Nguyễn Huệ, đoạn từ giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi đến giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng.

Theo kế hoạch, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài 8 ngày, khai mạc 19h ngày 15/2/2026 và bế mạc vào 21h ngày 22/2 (từ 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ). Các đại cảnh tại đường hoa được trưng bày đến 21h ngày 22/3/2026.

Đường hoa Nguyễn Huệ là nét văn hóa đặc trưng của TPHCM nhiều năm qua mỗi dịp Tết đến (Ảnh: Nam Anh).

Trong thời gian tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ, phương tiện sẽ không lưu thông trên toàn trục đường Nguyễn Huệ. Một phần đường Lê Lợi cũng tổ chức lại giao thông để phục vụ sự kiện.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ có các khu vực phục vụ ẩm thực, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, các hoạt động lễ hội, tương tác, kết nối... trên vỉa hè dọc hai bên đường và một phần lòng đường Nguyễn Huệ, vỉa hè góc Lê Lợi - Nguyễn Huệ (khu Thương xá Tax cũ).

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chương trình giải trí, phục vụ ẩm thực cũng được tổ chức trên vỉa hè trước khách sạn, nhà hàng trong hệ thống Saigontourist Group nằm trên trục đường Nguyễn Huệ và lân cận khu trung tâm (Oscar, Palace, Kim Đô, Caravelle, Sheraton, Grand, Rex, Majestic, Lữ hành Saigontourist Group…). Nhiều hoạt động nghệ thuật khác cũng được tổ chức xuyên suốt thời gian diễn ra đường hoa Tết Bính Ngọ 2026.

Các đơn vụ cũng lắp đặt 6-10 màn hình led tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, góc tòa nhà Union Square; góc Thương xá Tax cũ; xuyên suốt trong đường hoa tại giao lộ đối diện tòa nhà Sunwah và đoạn cuối đường hoa; trên trục đường Lê Lợi, công viên trước Nhà hát TPHCM. Hệ thống màn hình led sẽ trình chiếu hình ảnh đường hoa các năm, quảng bá Tết tại TPHCM, hình ảnh, thương hiệu, logo của các đơn vị đồng hành cùng đường hoa Tết Bính Ngọ 2026.

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, TPHCM dự kiến tổ chức các khu vực đường hoa khác tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.