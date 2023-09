Khách đến Vũng Tàu nghỉ lễ 2/9 rất đông nhưng giảm so hàng năm

Chiều ngày 2/9, dù trời tiết âm u, mưa nhẹ nhưng hàng nghìn người dân, du khách đổ về bãi biển trên đường Thùy Vân để tắm biển, vui chơi lễ hội bia. So với ngày đầu nghỉ lễ, chiều nay lượng khách các bãi tắm ở Vũng Tàu đông hơn.

Dịp lễ 2/9 là đợt nghỉ lễ dài ngày, khép lại mùa hè nên rất đông gia đình cho con em cùng đi nghỉ mát. Với khoảng cách địa lý chỉ cách "thị trường du lịch" TPHCM gần 100km, Vũng Tàu luôn đón lượng khách lớn tại các dịp lễ. Nhiều du khách ở các tỉnh lân cận như Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương cũng chọn Vũng Tàu làm nơi nghỉ lễ.

Theo ghi nhận chiều 2/9, các tuyến đường trung tâm TP Vũng Tàu và tuyến đường ven biển như Hạ Long, Thùy Vân lượng xe khá đông. Dù mới hơn 15h, các bãi tắm ở Vũng Tàu đã đông đúc. Tuy nhiên theo đánh giá của các hãng lữ hành, dù lượng khách đông nhưng các phòng nghỉ, khách sạn tại Vũng Tàu vẫn còn trống khá nhiều.

Theo anh Nguyễn Văn Chiến, nhân viên bán hàng tại bãi tắm, lượng khách hôm nay đông hơn nhiều so với ngày qua. Tuy nhiên so với các dịp nghỉ lễ trước thì lượng khách đến TP Vũng Tàu giảm nhiều. Lực lượng cứu hộ luôn trực tập trung giúp cho du khách tắm biển an toàn.

Anh Phạm Mạnh Thắng (hướng dẫn viên du lịch) cho rằng, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào hoạt động giúp người dân TPHCM, thị trường du lịch lớn nhất cả nước có thêm lựa chọn du lịch tại Phan Thiết và Phan Rang. Ngoài ra, các khu du lịch lớn của Vũng Tàu như Bình Châu, Xuyên Mộc, Long Hải cũng thu hút lượng khách lớn nên TP Vũng Tàu không đông khách như mọi năm.

Khu vực công viên Cột Cờ và bờ kè bãi tắm Thùy Vân người ngồi chơi, hóng mát rất đông. Cuối buổi chiều, lượng khách tăng dần. Nhiều du khách tập trung vui chơi, giải trí tại các gian hàng bãi biển trong chương trình lễ hội bia.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng lượt khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi tắm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong ngày 2/9 khoảng 181.000 lượt khách, tăng 51,24% so cùng kỳ năm ngoái (181.106/119.747); doanh thu đạt khoảng 90,124 tỷ đồng, tăng 14,82% so với cùng kỳ năm 2022 (90,124/78,492).

Dịp lễ 2/9 trước thềm khai giảng năm học mới nên rất nhiều phụ huynh muốn dẫn con đi chơi biển Vũng Tàu trước khi vào năm học. Dù thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của bão số 3 nhưng bãi biển chiều nay vẫn đông du khách. Nhiều em nhỏ rất thích thú khi được bố mẹ cho đi tắm biển.

Do kỳ nghỉ hè vừa xong nên rất nhiều sinh viên tại TPHCM chọn đi chơi Vũng Tàu thay vì về quê như những năm trước. Bạn Lê Thị Khánh Linh (quê Quảng Nam, học ĐH Kinh tế TPHCM) cho biết: "Đây là lần đầu tiên em đi chơi lễ ở Vũng Tàu với nhóm bạn. Vũng Tàu gần TPHCM nên cả nhóm chọn đi xe máy và nghỉ homestay xa bãi biển để tiết kiệm chi phí".

Dịp lễ 2/9 năm nay, trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra nhiều hoạt động như Lễ hội Vung Tau BeerFest tại thành phố Vũng Tàu, Lễ hội Đua thuyền Ván SUP, Giải Dinh Cô PADDLE Cup tại huyện Long Điền, siêu lễ hội biển Let's Charm Fest 2023 - Be Shining tại Hồ Tràm huyện Xuyên Mộc...

Dự báo 2 ngày nghỉ lễ còn lại lượng khách đổ về TP Vũng Tàu tiếp tục tăng lên. Lượng xe di chuyển trên đường Thùy Vân (bãi Sau) luôn đông đúc.