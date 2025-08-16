Ca nương Kiều Anh: 12 năm hạnh phúc bên ông xã, nhan sắc thăng hạng

Mới đây trên trang cá nhân, ca nương Kiều Anh chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm hơn một thập kỷ yêu chồng - doanh nhân Đặng Văn Quỳnh. Bộ ảnh nhận được nhiều lời khen của bạn bè, khán giả.

Chồng của ca nương Kiều Anh là cháu cố giáo sư Văn Như Cương và con trai nhà giáo Văn Thùy Dương. Hiện tại, Văn Quỳnh hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Sau hơn 10 năm bên nhau, cặp đôi có 2 con trai là bé Soup (SN 2017) và bé Tomyum (SN 2020). Trên mạng xã hội, Kiều Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầm ấm của gia đình.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Kiều Anh từng cho biết, dù đã bên nhau hơn một thập kỷ, hôn nhân của Kiều Anh và Văn Quỳnh vẫn bền chặt, đầy yêu thương.

Ca nương chia sẻ: "Chúng tôi đã bên nhau hơn 10 năm và tất nhiên, trong hôn nhân không tránh khỏi những lúc cần hiểu và thích nghi với nhau. Nhưng tôi cảm nhận được rằng, tình cảm của cả hai ngày càng sâu sắc hơn".

Nữ ca sĩ nói rằng, cô và ông xã mỗi người làm một mảng và chủ yếu hỗ trợ về mặt tinh thần. "Chúng tôi luôn tôn trọng và ủng hộ nhau", cô chia sẻ.

Kiều Anh được chồng yêu thương, chiều chuộng, thường xuyên đưa đi du lịch, chơi golf và tặng đồ hiệu. Cuộc sống xa hoa của nàng dâu hào môn thể hiện rõ qua phong cách thời trang sang trọng với bộ sưu tập túi cao cấp, phù hợp từng trang phục.

Năm 2024, ca nương Kiều Anh tái xuất qua chương trình Chị đẹp đạp gió và nhanh chóng gây chú ý với loạt tiết mục mang đậm dấu ấn cá nhân. Cô cũng được khán giả nhận xét ngày càng xinh đẹp, mặn mà hơn.

Cô chuộng phong cách thời trang gợi cảm, thường xuyên dùng hàng hiệu. Trên trang cá nhân, Kiều Anh từng khoe một ngày đi mua sắm hết hơn 400 triệu đồng. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều món đồ hiệu như: Túi Chanel, thắt lưng Dior, nhẫn kim cương đắt giá...

Cô từng tiết lộ, mình sống trong căn hộ rộng 330m2, 90% thiết bị trong gia đình nhập ngoại với nhiều đồ thông minh. Vợ chồng cô cũng du lịch nhiều nơi trên thế giới như: Italy, Hàn Quốc, Pháp...

Ca nương Kiều Anh (SN 1994) sống tại Hà Nội, là thế hệ thứ 7 trong một gia đình có truyền thống lâu đời về ca trù. Được tiếp xúc với môn nghệ thuật này ngay từ nhỏ, người đẹp sớm bộc lộ năng khiếu. Trong chương trình Vietnam's Got Talent 2012, cô giành danh hiệu Á quân và để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

Ảnh: Facebook nhân vật