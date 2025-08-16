Cầu Nhơn Trạch thông xe từ 20/8

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) vừa thông báo về phương án tổ chức giao thông cầu Nhơn Trạch và đường dẫn (dự án thành phần 1A) thuộc tuyến Vành đai 3 TPHCM.

Theo kế hoạch, dự án được khánh thành vào ngày 19/8 và bắt đầu khai thác từ 7h ngày 20/8. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã phê duyệt phương án tổ chức giao thông cho giai đoạn đầu.

Nút giao giữa cao tốc TPHCM - Long Thành và đường dẫn cầu Nhơn Trạch (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong giai đoạn đầu (từ nay đến cuối năm 2026), do nút giao kết nối vào trạm thu phí cao tốc TPHCM - Long Thành chưa hoàn thành toàn bộ, xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ chưa được phép lưu thông.

Với từng đoạn tuyến cụ thể, như đoạn từ đường tỉnh 25B đến cầu Nhơn Trạch (phía Đồng Nai), cơ quan quản lý sẽ tổ chức 2 làn ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Xe máy chỉ được phép đi từ đường tỉnh 25B đến đường Lý Tự Trọng.

Hướng đường từ cầu Nhơn Trạch kết nối vào nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành, chỉ ô tô được lưu thông.

Với các đường ngang giao cắt đường dẫn cầu Nhơn Trạch (đường tỉnh 25B, đường tỉnh 769, đường Lý Tự Trọng), nhà chức trách sẽ tổ chức nút giao đồng mức và điều tiết bằng đèn giao thông, biển báo.

Trong giai đoạn 2, khi dự án thành phần 1 và 3 của tuyến Vành đai 3 hoàn thành, nhà chức trách sẽ tổ chức giao thông toàn tuyến theo quy mô đường cao tốc.

Cụ thể, ô tô lưu thông ở phần lõi cao tốc 4 làn xe, xe hỗn hợp lưu thông trên đường song hành; riêng cầu Nhơn Trạch khai thác giao thông hỗn hợp, có dải phân cách ngăn làn ô tô và làn xe hỗn hợp.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề nghị Sở Xây dựng TPHCM, Sở Xây dựng Đồng Nai, Cục CSGT và công an hai địa phương hỗ trợ điều tiết giao thông. Chủ đầu tư lưu ý việc tuân thủ phương án phân luồng nêu trên là rất quan trọng để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc trong thời gian đầu khai thác.

Hạng mục cầu Nhơn Trạch và đường dẫn có tổng chiều dài 8,14km, điểm đầu giao với đường tỉnh 25B tại xã Nhơn Trạch (Đồng Nai) và điểm cuối kết nối với cao tốc TPPHCM - Long Thành tại phường Long Trường (TPHCM). Đây là mắt xích giao thông quan trọng trên tuyến đường kết nối TPHCM với tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành.