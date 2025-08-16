Nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, thuê đất có thể giảm

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký hồ sơ báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai 2024 và định hướng sửa đổi luật này, gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (Ảnh: Tùng Đinh).

Một trong những nội dung lớn, đáng chú ý nhất tại dự thảo luật là quy định về tài chính đất đai, giá đất.

Điều 155 luật hiện hành được đề xuất sửa đổi theo hướng căn cứ tính tiền sử dụng đất là giá đất theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ tính thu tiền sử dụng đất đối với từng loại đất theo đối tượng, hình thức sử dụng đất (không quy định giá đất cụ thể là căn cứ để tính tiền sử dụng đất).

Dự thảo bổ sung quy định căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo hướng căn cứ giá theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất để làm rõ cách tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Việc sửa đổi này, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhằm thể chế quan điểm về quyền chủ sở hữu của Nhà nước trong quyết định giá đất, Nhà nước kiểm soát giá đất khi giao đất, cho thuê đất...

Giá đất do Nhà nước quyết định, không phụ thuộc vào kết quả của tư vấn, là công cụ để Nhà nước định hướng, điều chỉnh, bình ổn giá đất thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cơ quan soạn thảo phân tích, việc áp dụng bảng giá đất thay cho giá đất cụ thể sẽ dễ tính toán, tạo thuận lợi cho việc áp dụng và khắc phục được những vướng mắc trong xác định giá đất cụ thể. Đồng thời đẩy nhanh công tác xác định nghĩa vụ tài chính, nhanh chóng đưa đất vào sử dụng, tránh lãng phí cũng như tiết kiệm được kinh phí thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất.

"Việc áp dụng bảng giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đảm bảo nguyên tắc quyền đi đôi với nghĩa vụ của người sử dụng đất, đồng thời thống nhất với quy định hiện hành về áp dụng bảng giá đất để tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, đẩy nhanh công tác bồi thường, nhanh chóng thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư”, báo cáo nhận định.

Tuy nhiên, việc bỏ quy định áp dụng giá đất cụ thể đã được quy định từ năm 2006 đến nay, có thể làm giảm nguồn thu của ngân sách từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Tiền bồi thường sẽ thấp hơn nhiều so với việc áp dụng giá đất cụ thể như hiện nay, dẫn đến phát sinh khiếu nại của người dân khi Nhà nước thu hồi đất.

Các đề xuất sửa đổi Luật Đất đai có thể làm giảm nguồn thu của ngân sách từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: Tâm Nguyên).

Để khắc phục hạn chế đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần phải nhất quán quan điểm đất đai là đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh và không đặt nặng vấn đề về tăng thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đi liền với đó, cần có chính sách hỗ trợ khác thỏa đáng đối với người có đất bị thu hồi để hạn chế khiếu nại.

Điều 159 Luật Đất đai 2024 được đề xuất sửa đổi theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết các trường hợp áp dụng bảng giá đất; quy định bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí. UBND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần.

Điều 160 được sửa theo hướng bỏ quy định về giá đất cụ thể; quy định hệ số điều chỉnh giá là tỷ lệ tăng, giảm của các loại đất tương ứng với khu vực, vị trí đã quy định trong bảng giá đất.

Sửa đổi, bổ sung Điều 161 theo hướng bỏ các quy định liên quan đến xác định giá đất cụ thể, bổ sung Hội đồng thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Quá trình soạn thảo luật các đề xuất nêu trên còn có ý kiến khác nhau nên Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Thủ tướng xem xét, quyết định lấy ý kiến thành viên Chính phủ.

Nếu được Quốc hội thông qua, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024 dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.