Tranh luận cách vượt khi cấm xe tải đi vào làn 1 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Nội dung bài viết "Tài xế xe tải lo khó vượt khi bị cấm vào làn 1 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng" đăng trên báo Dân trí ngày 16/8 thông tin: Từ ngày 15/8, Cục Đường bộ Việt Nam thí điểm phân làn và áp dụng tốc độ mới trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây là phương án dựa trên đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông (C08) và được Bộ Xây dựng chấp thuận.

Từ ngày 15/8, thí điểm một tháng cấm xe tải, container đi vào làn 1 (90-120km/h) trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, làn 1 cho phép chạy 90-120 km/h nhưng cấm ô tô tải thông dụng (trừ xe bán tải, tải van), ô tô tải chuyên dùng (trừ xe chở tiền), ô tô chuyên dùng, đầu kéo và xe kéo moóc. Làn 2 cho phép 80-120 km/h, làn 3 từ 60-100 km/h. Thời gian thí điểm kéo dài một tháng.

Trong bài viết, nhiều tài xế được phỏng vấn đều đồng tình việc cấm xe tải vào làn 1 để tránh nguy hiểm cho xe nhỏ.

Tuy nhiên, tài xế Vương Văn Tùng bày tỏ băn khoăn: "Nếu muốn vượt trái thì buộc phải sang làn 1, như vậy vi phạm; còn vượt phải xuống làn 3 lại vướng quy định cấm vượt phải. Trước đây, nếu gặp xe con chạy chậm ở làn 1 tôi có thể bấm còi xin vượt, giờ thì gần như không có cách".

Trước lo lắng này, đại diện đơn vị quản lý cao tốc cho rằng quy định chỉ yêu cầu các phương tiện đi đúng làn, không bắt buộc vượt trái hay vượt phải.

Ngay sau khi bài viết đăng tải, hàng trăm bạn đọc đã tham gia bình luận, tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi về cách vượt xe tải khi quy định mới có hiệu lực.

Bạn đọc Dương Thế Lâm cho rằng xe tải không nên phàn nàn khó vượt, bởi thực tế chính nhóm phương tiện này thường chạy song song, tốc độ chậm, gây bức xúc cho người muốn đi nhanh hơn. Ngược lại, bạn đọc Bing Ng phản biện rằng nhiều xe con lại thường xuyên chạy ì ạch ở làn trái, buộc xe tải và container phải chịu thiệt thòi.

Dẫn lại ý kiến tài xế Vương Văn Tùng, bạn đọc Minh Tuấn Phạm nhận định cách lý giải "khó xử" của anh là sai và "cần sát hạch lại". Tuy nhiên, bạn đọc Bao Chau phản bác, cho rằng vấn đề nằm ở việc áp dụng luật quá máy móc, trong khi chỉ cần chuyển hẳn sang làn phải rồi tăng tốc vượt là không vi phạm. Ý kiến này được Sn Bv bổ sung, nhấn mạnh cao tốc Hà Nội - Hải Phòng không có quy định bắt buộc phải vượt trái.

Ở góc nhìn khác, bạn đọc Do Hong Quan nhận định quy định "xe tải chỉ đi làn chậm" đã phổ biến ở nhiều nước để tránh nguy hiểm, bởi tốc độ và kích thước loại xe này không thể so sánh với xe con.

Còn tài xế Văn Thảo Bùi, người có 30 năm kinh nghiệm, đồng tình với việc cấm tải vào làn 1 nhưng đề xuất nên linh hoạt hơn, không xử phạt nếu xe tải mượn làn để vượt khi hai làn còn lại bị xe chạy song song.

Nhiều bạn đọc tiếp tục phân tích sâu hơn. Bao Chau cho rằng tài xế Tùng "bao biện", nhấn mạnh nếu điều khiển xe linh hoạt thì việc vượt vẫn hợp luật. Bình Minh đồng tình cấm xe tải vào làn 1, vì phương tiện lớn thường gây cản trở cho xe nhỏ. Còn bạn Bui Xuan Cay dẫn chứng ở Đức, xe tải và xe khách bị giới hạn không quá 80km/h để bảo đảm an toàn giao thông.

Tuy nhiên, không ít độc giả vẫn chia sẻ nỗi lo của tài xế tải. Họ cho rằng trong thực tế, khi gặp tình huống xe chạy song song ở hai làn 2 và 3, nếu cấm xe tải tuyệt đối ở làn 1 sẽ khiến tài xế rơi vào thế bí, vừa không thể vượt, vừa dễ bị xử phạt. Vì vậy, cần có hướng dẫn chi tiết hơn để xử lý các tình huống phát sinh, tránh việc tài xế bị xử lý oan.

Xe tải, container chấp hành nghiêm đi đúng làn đường trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong ngày đầu thí điểm 15/8 (Ảnh: Nguyễn Dương).

Nhiều ý kiến thống nhất rằng việc cấm xe tải vào làn tốc độ cao là cần thiết để giảm nguy cơ tai nạn, nhưng nhấn mạnh cần bổ sung hướng dẫn cụ thể về cách vượt xe hợp pháp. Một số ý kiến bạn đọc đề xuất cơ quan quản lý có thể cho phép xe tải tạm thời mượn làn 1 để vượt trong trường hợp đặc biệt, với điều kiện phải nhanh chóng trở lại làn quy định.

Cuộc tranh luận cho thấy các tài xế đều đồng ý với mục tiêu đảm bảo an toàn, song còn nhiều băn khoăn về cách áp dụng trên thực tế. Độc giả mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục lắng nghe ý kiến, điều chỉnh quy định phù hợp hơn với tình hình giao thông để vừa an toàn, vừa thuận lợi cho người tham gia.