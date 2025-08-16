Ông Trump nêu lý do chấm điểm 10 cho cuộc gặp với ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Ông Trump ngày 15/8 đã bày tỏ sự hài lòng liên quan tới hội nghị thượng đỉnh song phương với Tổng thống Putin. Ông nói với người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity rằng ông sẽ chấm điểm cuộc gặp là 10/10.

Vào cùng ngày, hai Tổng thống đã gặp nhau tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, vốn đã kéo dài hơn 3 năm qua.

“Nếu phải chấm điểm trên thang từ 1 đến 10, thì con số là bao nhiêu?”, ông Hannity, một trong những người ủng hộ ông Trump mạnh mẽ nhất trong giới truyền thông bảo thủ, hỏi Tổng thống Mỹ ngay sau hội nghị thượng đỉnh.

“Tôi nghĩ cuộc gặp này là 10 điểm theo nghĩa chúng tôi đã hòa hợp rất tốt. Và đó là điều tốt khi 2 cường quốc lớn hòa thuận, đặc biệt khi họ đều là cường quốc hạt nhân. Bạn biết đấy, chúng ta là số một, họ là số hai trên thế giới và đó là vấn đề lớn. Bạn thậm chí không muốn nhắc đến từ đó, từ hạt nhân”, ông Trump giải thích.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng giờ đây bóng đã ở trong chân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong khi đó, Tổng thống Putin nhận định cuộc chiến ở Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông Trump là tổng thống vào thời điểm đó: “Tổng thống Trump nói rằng nếu ông ấy làm tổng thống khi đó, sẽ không có chiến sự và tôi hoàn toàn tin chắc là như vậy. Vì vậy tôi có thể xác nhận điều đó", ông Putin cho biết.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng ông Trump hiểu Moscow có “lợi ích riêng”.

“Cả hai bên nên hướng đến kết quả… Ông Trump rõ ràng quan tâm đến sự thịnh vượng của quốc gia mình nhưng cũng hiểu rằng Nga có lợi ích riêng", ông Putin nói.

Tổng thống Nga hôm 15/8 đã gọi các cuộc hội đàm với Tổng thống Trump tại Anchorage là “mang tính xây dựng” và “hữu ích”. Các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Moscow “thực sự quan tâm đến việc chấm dứt” cuộc chiến đang diễn ra, ông Putin nhấn mạnh.

Theo ông, để đạt được một giải pháp lâu dài cho xung đột Ukraine, tất cả các nguyên nhân gốc rễ của nó phải được giải quyết, những quan ngại chính đáng của Nga phải được tính đến và sự cân bằng công bằng về an ninh toàn cầu phải được khôi phục.

Ông Putin ghi nhận thiện chí của chính quyền Mỹ và Tổng thống Trump trong việc tham gia đối thoại và tìm kiếm giải pháp, nhấn mạnh cam kết của họ.

Ông Putin đồng ý với ông Trump rằng việc bảo đảm an ninh cho Ukraine là điều bắt buộc và bày tỏ sẵn sàng hợp tác về vấn đề này. Ông bày tỏ hy vọng rằng sự hiểu biết chung đạt được trong các cuộc thảo luận sẽ mở đường cho hòa bình.

Trong khi đó, ông Trump nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán cho thấy hiện có một cơ hội hợp lý để đạt được hòa bình. Ông bày tỏ hy vọng sớm gặp lại ông Putin, và sẵn sàng tham gia thượng đỉnh 3 bên, với sự góp mặt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu sự kiện này diễn ra.