Lời khai của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm ở TPHCM

Ngày 16/8, Công an TPHCM tạm giữ Châu Phú Tính (18 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cảnh sát, Tính là nghi phạm sát hại ông L.H.P. (47 tuổi, quê Bạc Liêu) tại con hẻm trên đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

Nghi phạm Châu Phú Tính khi bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, Tính khai do hết tiền tiêu xài nên đã mua dao và có ý định cướp tài sản của xe ôm công nghệ.

Tối 15/8, Tính đặt xe và được ông P. đến đón. Khi tới con hẻm trên đường Huỳnh Thị Hai, nghi phạm dùng hung khí tấn công khiến tài xế xe ôm tử vong. Sau khi gây án, nam thanh niên bỏ trốn vào một nghĩa trang gần đó và bị cảnh sát bắt giữ.

“Mục đích tôi gây án là cướp xe máy và điện thoại để ra Hà Nội làm ăn”, Tính nói khi bị cảnh sát khống chế.

Camera an ninh của căn nhà đầu hẻm 314 ghi lại được hình ảnh nạn nhân P. chở nghi phạm vào hẻm lúc 22h18. Sau đó, nam tài xế quay đầu xe, rẽ vào một hẻm khác.

Vài giây sau, một tiếng hét lớn vang lên, nghi phạm cầm dao chạy ra khỏi hẻm. Nạn nhân đuổi theo sau được vài mét thì bỏ cuộc, quay lại chỗ xe máy. Ông P. bị mất nhiều máu nên đuối sức, ngồi xuống đường và tử vong.