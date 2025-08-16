Ca sĩ Ôn Vĩnh Quang kể giai đoạn bỏ nghề về quê sau loạt biến cố

Chiều 16/8, ca sĩ Ôn Vĩnh Quang ra mắt MV Men nước mắt. Bài hát mang giai điệu ballad trầm buồn, kể về những trăn trở, băn khoăn của chàng trai khi đối diện với chuyện tình không trọn vẹn.

Không chỉ đầu tư về âm nhạc, Ôn Vĩnh Quang còn dành nhiều tâm huyết khi thực hiện MV cho dự án này. Ca sĩ bật mí, câu chuyện trong MV một phần đến từ chặng đường sự nghiệp của mình, từ một chàng trai làm IT, bất ngờ bén duyên với nghệ thuật và gắn bó với nghề đến nay.

Ôn Vĩnh Quang tiết lộ, từng có giai đoạn anh muốn bỏ nghề khi trải qua biến cố về tình cảm và đối diện với những khó khăn trong sự nghiệp. Rời công ty truyền thông, anh không có mối quan hệ, không biết bắt đầu mọi thứ thế nào. Khi đó, nam ca sĩ nghĩ quyết định về quê nhà để được gần cha mẹ.

Đến khi Ôn Vĩnh Quang tham gia The Khang show của MC Nguyên Khang, màn trình diễn Chỉ còn những mùa nhớ bất ngờ gây sốt, giúp anh nhận được lời mời để trở lại với sân khấu. Công việc ca hát khi ấy giúp Ôn Vĩnh Quang có thể trang trải cuộc sống.

Ca sĩ Ôn Vĩnh Quang trải lòng về những biến cố sức khỏe, tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về tin đồn đi hát thường kèm theo các yêu cầu, Ôn Vĩnh Quang cho rằng đó là sự hiểu lầm của mọi người dành cho mình. Anh kể từng có giai đoạn bản thân đối diện với nhiều biến cố về sức khỏe, trong đó có việc mất thính giác một bên tai.

“Trong suốt 3 năm, tôi phải tập làm quen với điều đó. Có những thứ mình từng làm rất đơn giản, nhưng giờ lại không làm được. Hoặc là buông xuôi, hoặc là phải cố gắng làm quen. Tôi may mắn là đã học cách làm quen. Tôi không kể khổ, chỉ mong mọi người thông cảm vì những điều tôi cần khi lên sân khấu chỉ là để đảm bảo cho tiết mục”, anh bộc bạch.

Về chi phí thực hiện sản phẩm mới, Ôn Vĩnh Quang cho biết anh từng tính đến chuyện đi vay để thực hiện một dự án chỉn chu. May mắn, anh nhận được sự hỗ trợ từ phía người yêu của mình. Nam ca sĩ bật mí, sắp tới anh sẽ hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Hồng Thuận ra mắt ca khúc mới.

Ôn Vĩnh Quang sinh năm 1994, từng đoạt giải á quân Người hát tình ca 2017. Năm 2018, anh được chú ý hơn với ca khúc Đi tình tình yêu - nhạc phim Gạo nếp gạo tẻ. Ca khúc từng đoạt giải Bài hát được yêu thích nhất tại giải Mai vàng 2018.