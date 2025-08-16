Doanh nghiệp Trung Quốc muốn khảo sát vùng nguyên liệu ở Gia Lai

Hội nghị có hơn 300 đại biểu tham dự, nhằm kết nối cung cầu, mở rộng cơ hội xuất khẩu sang Trung Quốc.

Mục đích đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ chủ lực của tỉnh Gia Lai vào thị trường Trung Quốc, thúc đẩy việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ hàng hoá trên địa bàn tỉnh.

Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác hợp tác, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển hệ thống phân phối tiêu thụ sản phẩm nội địa, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Các ngành hàng tham gia gồm: cà phê, ớt, dừa, hồ tiêu, mật ong, hạt mắc ca, hạt điều, trái cây, yến sào, thủy hải sản.

Đoàn đại biểu Quảng Tây (Trung Quốc) với hơn 30 thành viên sẽ khảo sát một số vùng nguyên liệu tiêu biểu như vùng trồng chuối, chanh dây, cà phê, sầu riêng… tại Gia Lai.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, địa phương này là vùng nông nghiệp trọng điểm, đã hình thành nhiều vùng chuyên canh quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất các mặt hàng nông sản chủ lực.

Các sản phẩm như cà phê, chuối, cao su, hồ tiêu, sầu riêng,… có giá trị kinh tế cao, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và đã có mặt tại nhiều thị trường quốc tế như EU, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong đó, cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch năm 2024 đạt hơn 620 triệu USD.