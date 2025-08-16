Sửa chữa xong khe co giãn, mặt đường Vành đai 3 trên cao Hà Nội

Ngày 16/8, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), cho biết việc sửa chữa khe co giãn, mặt đường Vành đai 3 trên cao đã hoàn thành.

Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì là là tuyến đường xuyên tâm trọng yếu kết nối các tỉnh phía Đông, phía Nam đi các tỉnh khu vực phía Bắc và Tây Bắc. Tuyến đường luôn trong tình trạng đông đúc cả ngày lẫn đêm.

Vành đai 3 đang phải gánh lượng phương tiện vượt gấp 5 lần so với thiết kế ban đầu (Ảnh: Nguyễn Hải).

Qua khảo sát, trung bình mỗi giờ, tuyến đường này có khoảng 5.000 phương tiện lưu thông. Vành đai 3 đang phải gánh lượng phương tiện vượt gấp 5 lần so với thiết kế ban đầu.

Sau nhiều năm sử dụng, tình trạng tuyến đường hư hại một số khu vực bề mặt và các khe co giãn, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, gây mất an toàn giao thông.

Trước thực tế đó, từ giữa tháng 3, đơn vị quản lý tuyến đường Vành đai 3 tiến hành cấm đường theo giờ để sửa chữa.