Cầu Cỏ May cách điệu cánh chim hải âu "tung cánh" tại cửa ngõ Vũng Tàu

Dịp lễ 2/9 năm nay, du khách tham quan, nghỉ dưỡng tại TP biển Vũng Tàu sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công trình "Cánh chim hải âu" tại cầu Cỏ May bắc qua sông Cỏ May, nằm trên Quốc lộ 51. Cây cầu có chiều dài 258m, rộng 30m hứa hẹn tạo sức hút của du khách đến với Vũng Tàu trong thời gian tới.

Dự án chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May có tổng mức đầu tư gần 115 tỷ đồng, được xem là biểu tượng cổng chào mới của TP biển Vũng Tàu trên quốc lộ 51 vừa hoàn thiện kỹ thuật dịp 2/9.

Cầu Cỏ May hiện hữu có dài 258m, rộng 30m, gồm 2 làn đường ngược chiều được ngăn cách bởi lan can và hai ống dẫn nước. Lan can cầu bằng bê tông cốt thép hở. Kiến trúc cầu thông thường, yếu tố thẩm mỹ chưa cao.

Từ năm 2013, để tạo điểm nhấn kiến trúc tiêu biểu cho vị trí kết nối giữa hai thành phố Vũng Tàu và Bà Rịa, khai thác tiềm năng du lịch… UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức cuộc thi thiết kế chỉnh trang cầu Cỏ May và phương án thiết kế "Cánh chim Hải âu" được chọn để thực hiện công trình chỉnh trang cầu Cỏ May.

Về thiết kế, khung chính là giàn không gian với 3 nhánh chính bằng ống thép Ø 500mm uốn cong thành hình cánh chim, liên kết với nhau bằng các ống thép Ø 200mm tạo thành từng nhóm tứ diện để bảo đảm chịu lực.

Mỗi bên cầu có hai giàn không gian tạo thành đôi cánh chim hải âu như ý tưởng thiết kế. Hai hệ giàn hai bên liên kết với nhau bằng hệ giằng ngang bằng thép ống. Dọc theo hai cánh là hệ thanh treo thép ống...

Công trình chỉnh trang cầu còn thiết kế hai lối đi bộ hai bên rộng, lan can cao hơn 1m thuận tiện cho khách tham quan, chụp ảnh.

Chiều cao của giàn không gian chính là đài móng đến đỉnh giàn là hơn 26m. Hệ thống chiếu sáng giao thông hiện hữu được thay thế bằng các trụ đèn chiếu sáng có thiết kế với hình dáng cách điệu từ hình ảnh của hoa cỏ may để tạo ấn tượng độc đáo cho công trình.

Hệ giàn thép hình cánh chim hải âu có chiều dài hơn 300m. Toàn bộ công trình có khối lượng thép gần 2.000 tấn. Những khối giàn thép nặng từ 10 - 25 tấn đều được vận chuyển tới công trường bằng sà lan, sau đó cẩu từ sà lan lên để lắp ghép.

Công nhân nhà thầu hoàn thiện vệ sinh các điểm nối của ống thép, lỗ thoát nước trước ngày khánh thành cầu. Đây được xem là "cổng chào" mới của TP Vũng Tàu.

"Chúng tôi lắp ghép các khối sắt từ 6 tháng trước. Đây là công trình đặc biệt, thiết kế đẹp và ấn tượng. Hi vọng cây cầu sẽ tạo điểm nhấn cho du lịch Vũng Tàu trong thời gian tới", một công nhân cho biết.

Dự án chỉnh trang cầu Cỏ May với các hạng mục: chỉnh trang công trình cầu Cỏ May hiện hữu bằng hệ thống kết cấu mới; các mố cầu bên ngoài được ốp bằng đá hoa cương màu nâu đỏ; hệ thống lan can phía ngoài cầu hiện hữu được thay thế bằng lan can bê tông cốt thép, bề mặt hoàn thiện ốp đá hoa cương...

Công nhân đang tháo lắp hệ thống cáp quang ở cầu cũ để tạo không gian mỹ quan cho cầu Cỏ May khi cầu thép "Hải Âu tung cánh" sắp khánh thành. Trước đó cầu Cỏ May cũ "gánh" lượng dây cáp quang khá lớn được kéo dọc 2 bên hành lang cầu.

Anh Nguyễn Tý, kỹ sư nhà thầu thi công hệ thống đèn cho biết, hệ thống chiếu sáng giao thông hiện hữu cầu Cỏ May được lắp thêm các bóng đèn LED có thiết kế với hình dáng cách điệu từ hình ảnh của hoa cỏ may để tạo ấn tượng độc đáo cho công trình. Toàn cầu được lắp được hơn 200 bóng đèn LED công suất lớn tạo điểm nhấn trang trí ban đêm.

Theo ông Trần Thanh Tịnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp, dự án chỉnh trang cầu Cỏ May cơ bản đã hoàn thiện. Hiện công nhân các nhà thầu đang lắp đèn và dọn vệ sinh xung quanh cầu.

"Hình dáng cầu Cỏ May cách điệu từ cánh chim hải âu thể hiện được ước mơ bay cao, bay xa, thể hiện sức trẻ vươn lên mạnh mẽ và sự kết nối khắng khít giữa hai thành phố: Vũng Tàu và Bà Rịa, hướng tới một xã hội văn minh hiện đại, năng động và thân thiện", chia sẻ về ý nghĩa công trình mới.

Năm 2017, dự án được HĐND tỉnh thông qua với tổng mức đầu tư hơn 98 tỷ đồng, bố trí vốn triển khai năm 2018. Công trình sau đó phát sinh một số hạng mục nên phải thẩm định lại, xin điều chỉnh vốn lên 115 tỷ đồng. Dự án do Ban quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. (Ảnh: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).