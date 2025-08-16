Áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối 16/8, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng vào vịnh Bắc Bộ.

Dự báo đêm nay, vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m.

Bên cạnh đó, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m. Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật c ấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m.

Ngoài ra, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, và toàn bộ khu vực Bắc, giữa, Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao trên 3,5m.

Áp thấp nhiệt đới đang hướng vào vịnh Bắc Bộ (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định ngày và đêm 17/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) ban ngày có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, về đêm gió giảm dần.

Bên cạnh đó, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến về áp thấp nhiệt đới.

Bộ này đề nghị các địa phương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đồng thời duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống