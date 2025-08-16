Cá chết trắng trên hào thành cổ Vinh

Ngày 16/8, nhiều hộ dân sống dọc hào thành cổ Vinh phản ánh đến phóng viên Dân trí về tình trạng cá chết hàng loạt. Từng đoạn hào, xác cá nổi dày đặc, tập trung thành từng mảng, bốc mùi khó chịu.

Anh Nguyễn Anh Đức, người dân sống cạnh hào, chia sẻ: “Cả tuyến kênh dài hơn trăm mét, nước đen như mực, cá chết nổi trắng. Nhiều đoạn cá chết dồn lại một góc, bắt đầu phân hủy, mùi hôi bốc lên rất khó chịu”.

Cá chết nổi dày mặt hào thành cổ Vinh (Ảnh: Ngọc Anh).

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, xác nhận sự việc và cho rằng nguyên nhân do mưa lớn khiến nguồn nước thay đổi đột ngột, dẫn đến hiện tượng cá chết.

“Hiện tượng này không phải lần đầu xảy ra, những năm trước cũng từng có. Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức vớt cá chết, dọn vệ sinh môi trường để tránh ô nhiễm lan rộng”, ông Diệu nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng cá chết tại hào thành cổ Vinh đã lặp lại nhiều năm nay. Dù được cơ quan chức năng xử lý tạm thời, song cứ đến những đợt mưa lớn hoặc thay đổi nguồn nước, cá lại chết hàng loạt, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân quanh khu vực.