HR Asia Best Companies to Work for in Asia: Định hình môi trường làm việc giữ chân nhân tài

Theo Báo cáo Thị trường Lao động và Tuyển dụng 2024-2025 của JobsGO, 72,8% ứng viên tại Việt Nam ưu tiên môi trường làm việc thân thiện, tích cực hơn là yếu tố lương thưởng khi chọn công việc mới. Tuy nhiên, chỉ 31,2% người lao động hài lòng với công việc hiện tại.

Chính vì vậy, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang không ngừng nâng cao chất lượng môi trường làm việc để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân viên. Giải thưởng HR Asia Awards 2025 đã ghi nhận những nỗ lực đó và vinh danh 119 doanh nghiệp xuất sắc đạt danh hiệu HR Asia Best Companies to Work for in Asia (Nơi làm việc tốt nhất châu Á).

Các doanh nghiệp chiến thắng tại lễ trao giải HR Asia Awards 2025.

Giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia nhìn nhận những thách thức nhân sự này như những bài toán có thể giải quyết được. Thông qua khảo sát mức độ gắn kết nhân viên TEAM độc quyền, quy trình thẩm định chặt chẽ và sự công nhận từ công chúng, HR Asia tìm ra và lan tỏa những mô hình, giải pháp hiệu quả nhất ra toàn thị trường. Giải thưởng dựa trên khảo sát gắn kết nhân viên TEAM và quy trình thẩm định chặt chẽ, lấy phản hồi thực tế từ nhân viên làm trọng tâm, biến các ý tưởng thành những giải pháp có thể nhân rộng.

Về giữ chân nhân sự: Các doanh nghiệp được vinh danh đã áp dụng chiến lược hiệu quả như xây dựng lộ trình đào tạo chuyển đổi vị trí nội bộ (để giảm áp lực tuyển dụng bên ngoài); thiết kế các bộ phúc lợi riêng biệt dành cho từng nhóm nhân viên (phúc lợi và chế độ linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống và thế hệ); duy trì cơ chế lắng nghe liên tục để nhận diện sớm nguy cơ nghỉ việc.

Các nghiên cứu tình huống và bộ tiêu chuẩn được đặt ra bởi HR Asia giúp thị trường dễ dàng áp dụng các phương thức này, nhờ đó các thông lệ tốt được phổ biến rộng rãi nhanh hơn làn sóng nghỉ việc tiếp theo. Thông tin về những ưu tiên và xu hướng chuyển việc của người đi làm tại Việt Nam được ghi nhận trong khảo sát của HR Asia tại Việt Nam.

Về tuyển dụng nhân tài công nghệ: nhiều đơn vị không chỉ chạy đua theo mức lương thị trường mà còn chủ động tạo nguồn từ bên trong. Thông qua việc đào tạo lại nhân sự; luân chuyển có cấu trúc để chuyển đổi các kỹ năng liên quan đến công nghệ; xây dựng kênh tuyển dụng mục tiêu hay kết hợp cấp chứng chỉ ngắn hạn, các doanh nghiệp đã có thể chuyển hóa năng lực nội bộ thành năng lực đạt chuẩn thị trường.

Đồng thời, hạng mục mới HR Asia Tech Empowerment Awards tôn vinh chủ trương công nghệ là công cụ hỗ trợ, không phải để thay thế con người. Hạng mục giải thưởng này được thiết kế để vinh danh các tổ chức có nhiều sáng kiến, ứng dụng công nghệ nhằm mang lại hiệu quả đầu tư cao, nâng cao năng lực và trải nghiệm nhân viên, thay vì chỉ đơn thuần là tự động hóa các tác vụ.

Môi trường làm việc đa thế hệ: Các doanh nghiệp được vinh danh cho thấy bài toán khác biệt thế hệ thực chất là một cơ hội trong việc xây dựng tổ chức. Các nghiên cứu tình huống được HR Asia thẩm định chỉ ra nhiều giải pháp có thể áp dụng như cố vấn hai chiều (nhân sự trẻ hướng dẫn kỹ năng số, nhân sự kỳ cựu chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn), phân bổ nhóm làm việc theo mô hình kết hợp kinh nghiệm chuyên môn với sự am hiểu công nghệ, xây dựng các phương thức giao tiếp riêng biệt - phù hợp cho từng thế hệ.

Thông qua việc đưa những cách thức này vào bộ tiêu chuẩn và diễn đàn chia sẻ chung, HR Asia giúp các lãnh đạo hạn chế mâu thuẫn trong tổ chức và xây dựng sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thế hệ.

Giải thưởng năm nay được tổ chức tại 15 thị trường gồm Trung Quốc, Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau (Trung Quốc), Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, UAE và Việt Nam.

Danh sách đầy đủ các doanh nghiệp được vinh danh tại HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025 có tại: https://hr.asia/awards/vietnam-2025/

Danh sách các doanh nghiệp đạt giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025 (Tại Việt Nam) theo thứ tự bảng chữ cái:

Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2025 - Hạng mục chính sách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập nổi bật:

Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Most Caring Awards 2025 - Hạng mục quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời:

Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Asia Sustainable Workplace Awards 2025 - Hạng mục môi trường làm việc bền vững:

Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Asia Tech Empowerment Awards 2025 - Hạng mục dẫn đầu công nghệ.

HR Asia Awards - Nơi làm việc tốt nhất châu Á là giải thưởng quốc tế về nhân sự, đã và đang nhận được sự tín nhiệm của đông đảo doanh nghiệp trong khu vực. Sau 12 năm tổ chức, Tạp chí HR Asia đã mang nhiều tiêu chuẩn đánh giá quốc tế vào Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, nhằm ghi nhận thành tựu của các doanh nghiệp trong việc kiến tạo nên những môi trường làm việc lý tưởng.