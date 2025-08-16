Hà Nội: Xác minh clip ô tô đi vào làn BRT còn cản trở cả xe ưu tiên

Chiều 16/8, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô con BKS 36A-936.xx có hành vi dừng xe ngay tại làn buýt BRT. Đáng chú ý, ngay phía sau xe này có một ô tô (được cho là xe biển đỏ), phía trên nóc xe có bật đèn tín hiệu ưu tiên.

"Đã đi vào làn BRT lại còn chặn cả xe biển đỏ nữa", người đăng tải clip chú thích trong video trên mạng xã hội.

Hình ảnh chiếc ô tô biển 36A có hành vi đi vào làn buýt BRT rồi cản trở một ô tô đang bật đèn tín hiệu ưu tiên (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau khi clip được đăng tải, rất đông người dân đã vào bình luận và cho rằng tài xế ô tô biển số 36A sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt về hành vi vi phạm. Một số người cho biết, đoạn đường xảy ra sự việc được cho là ở đường Láng Hạ (đoạn đối diện số 2 Láng Hạ).

Liên quan tới sự việc, chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc và sẽ xác minh đoạn clip nêu trên.

"Xem qua đoạn clip thì chưa thể xác định đây là đường Láng Hạ. Tuy nhiên chúng tôi sẽ xác minh BKS của phương tiện nêu trên, xác minh clip sự việc. Khi nào có thông tin chúng tôi sẽ cung cấp sau", vị chỉ huy nói.