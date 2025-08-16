Thắng kịch tính Hải Phòng, CLB Nam Định khởi đầu V-League thuận lợi

Ngay trước thềm trận ra quân V-League 2025-26, CLB Nam Định đã công bố tân binh đắt giá Percy Muzi Tau đến từ Nam Phi - tiền đạo từng được Transfermarkt định giá tới 4 triệu euro (tương đương 122 tỷ đồng), cho thấy đội bóng thành Nam đặt quyết tâm bảo vệ chức vô địch V-League mùa này cũng như hướng tới lập kỷ lục 3 lần vô địch V-League liên tiếp.

Người hâm mộ Nam Định kéo đến sân chật kín ủng hộ đội nhà ở trận ra quân V-League (Ảnh: Lâm Anh).

Tuy nhiên ở trận ra quân, đội chủ sân Thiên Trường gặp không ít khó khăn trước CLB Hải Phòng khi đội khách chơi pressing (gây áp lực) mạnh mẽ. Thậm chí đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm mới là đội có bàn mở tỷ số trước nhờ pha lập công của Luiz Antonio ở phút 32.

Từ pha tấn công biên của Hải Phòng, bóng được lật vào cho Antonio bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh. Bàn mở tỷ số trước càng khiến đội khách Hải Phòng chơi tự tin và khiến Nam Định trở nên bế tắc trong suốt những phút còn lại của hiệp 1.

Nam Định chơi bế tắc trong hiệp 2 nhưng lột xác hoàn toàn trong hiệp 2 (Ảnh: Lâm Anh).

Bước sang hiệp 2, Nam Định nỗ lực dâng cao đội hình tấn công và gây áp lực mạnh mẽ ở hai biên. Lối chơi của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã mang lại hiệu quả khi có bàn gỡ hòa ở phút 68.

Từ quả chuyền bóng vào vòng cấm, tiền đạo sở hữu chiều cao 2,06m Kyle Hudlin tranh chấp bóng tốt để đưa bóng đến chỗ tiền vệ Hoàng Anh, tạo điều kiện cho đồng đội ập vào sút tung lưới thủ môn Đình Triệu.

Lý Công Hoàng Anh ăn mừng bàn thắng gỡ hòa cho Nam Định (Ảnh: Lâm Anh).

Chiều cao vượt trội của Kyle Hudlin đã khiến hàng phòng ngự của đội khách rất vất vả ngăn chặn các tình huống bóng bổng. Phút 88, Kyle Hudlin đánh đầu làm tường cho Marlos Brenner băng xuống dứt điểm.

Thủ môn Đình Triệu dù cản phá được nhưng bóng bật ra đúng tầm Kevin Phạm Ba băng vào đệm bóng cận thành để mang về chiến thắng ngược dòng 2-1 cho đội chủ nhà.

Các cầu thủ Nam Định đã có màn ngược dòng giành chiến thắng trước Hải Phòng và khởi đầu V-League thuận lợi (Ảnh: Lâm Anh).

Bàn thắng của Kevin Phạm Ba đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Nam Định và khởi đầu thuận lợi trong trận ra quân LPBank V-League 2025-26 cũng như mục tiêu bảo vệ chức vô địch mùa này.

Đội hình xuất phát:

CLB Nam Định (4-1-4-1): Trần Nguyên Mạnh; Trần Văn Kiên, Đặng Văn Tới, Dương Thanh Hào, Nguyễn Văn Vĩ; Romulo Da Silva; Lý Công Hoàng Anh, A Mít, Nguyễn Tuấn Anh, Eid Mahmoud; Brenner.

CLB Hải Phòng (4-4-2): Nguyễn Đình Triệu; Phạm Trung Hiếu, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Nhật Minh, Triệu Việt Hưng; Lê Mạnh Dũng, Luiz Antonio, Bicou Bissainthe, Lương Hoàng Nam; Nguyễn Xuân Nam, Joel.