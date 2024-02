Hình thù tuyến đường bộ ven biển qua Nam Định trị giá gần 2.700 tỷ đồng

Dự án tuyến đường bộ ven biển dài 65,58km, đoạn qua tỉnh Nam Định có tổng mức đầu tư gần 2.700 tỷ đồng đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối sau 3 năm khởi công xây dựng.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngày 12/2, từ xã Hải Chính hướng về cầu Hà Lạn (cùng huyện Hải Hậu), đường bộ ven biển cơ bản đi sát tuyến đường đê biển hiện hữu.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các công nhân tạm dừng thi công trên toàn tuyến. Hiện toàn tuyến đã hoàn thiện hơn 90%, chỉ còn sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo, hệ thống lan can...

Tuyến đường có phạm vi bắt đầu từ km0+00 thuộc xã Giao Thiện (huyện Giao Thủy), kết thúc tại km65+580 thuộc xã Nghĩa Hải (huyện Nghĩa Hưng).

Dự án đi qua 3 huyện của tỉnh Nam Định gồm Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng với 24 xã, thị trấn.

Các đoạn đi trùng quốc lộ 37B, quốc lộ 21 và đoạn dự án cầu Thịnh Long được tận dụng tuyến hiện trạng, không đầu tư.

Tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn xã Hải Đông (huyện Hải Hậu) cơ bản hoàn thiện.

Tuyến đường đi qua địa bàn xã Bạch Long (huyện Giao Thủy, Nam Định) đã gần hoàn thiện hệ thống lan can, vạch kẻ đường.

Hệ thống biển báo trên toàn tuyến đang được hoàn thiện. Sau gần 20km di chuyển từ xã Giao Thiện đến xã Bạch Long (huyện Giao Thủy, Nam Định) trên tuyến đường bộ ven biển, ông Nguyễn Văn Hưng (55 tuổi, trú xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy) phấn khởi cho biết, tuyến đường mới rộng, đẹp, ít phương tiện lưu thông nên rất an toàn.

"Tuyến đường không chỉ đáp ứng về mặt giao thông mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch biển của các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng", ông Hưng nói.

Hệ thống lan can dọc hai bên đường đang được hoàn thiện.

Tuyến đường khi đưa vào sử dụng sẽ nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn quãng đường di chuyển giữa tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận, kết nối với mạng lưới giao thông trong khu vực và hệ thống đường giao thông quốc gia, phát huy hết vai trò hiệu quả của các dự án trong khu vực đã và đang triển khai.

Ông Phạm Văn Tình (trú xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) trông coi vật liệu thi công hệ thống lan can cho biết, tuyến đường khi đi qua khu đồng ruộng sẽ được lắp đặt các trụ lan can bê tông còn khi đi qua ao hồ sẽ lắp đặc lan can bằng kim loại.

Tại các đoạn giáp với đê biển, hệ thống lan can là các tấm bê tông có chiều cao khoảng 1m.

Chiều mùng 2 Tết, ông Dương Văn Chính (trú xã Giao Hải, huyện Giao Thủy) thong dong đạp xe tập thể dục trên tuyến đường mới.

Ông Chính nhận định, tuyến đường bộ ven biển mới rất đẹp, rộng, các phương tiện di chuyển êm ái. Song ông Chính cho rằng tuyến đường có nhiều điểm giao cắt với các đường dân sinh và đây có thể là những điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm giao thông.

Tuyến đường có nhiều điểm giao cắt với đường dân sinh. Hệ thống biển báo tại các khu vực giao cắt đang dần hoàn thiện.

Tuyến đường ven biển tạo bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch của vùng kinh tế biển Nam Định nói riêng, của tỉnh Nam Định và vùng đồng bằng sông Hồng nói chung; bảo đảm an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão.

Tuyến đường đi qua khu vực nhà thờ đổ Hải Lý (thuộc xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Mấy năm gần đây, khu vực nhà thờ đổ Hải Lý thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.