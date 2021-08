Hình ảnh ngày đầu quân đội tham gia siết chặt giãn cách xã hội ở TPHCM

Sáng 23/8, TPHCM thực hiện siết chặt giãn cách xã hội, tăng cường kiếm soát, phòng chống dịch Covid-19. Từ sáng sớm, lực lượng quân đội kiểm tra chặt người dân lưu thông qua các chốt kiểm tra ở nội thành TPHCM (Ảnh: Nguyễn Quang).

Binh nhất Đào Thanh Điền ở đơn vị Sư Đoàn Bộ binh 5 kiểm tra giấy tờ lưu thông của người dân khi ra đường tại chốt kiểm tra trên đường Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh.

"Đơn vị chúng tôi từ Tây Ninh đến TPHCM từ hôm qua, mọi người được phân về các chốt để hỗ trợ làm việc", Binh nhất Điền cho biết (Ảnh: Nguyễn Quang).

Trung sĩ Nguyễn Thanh Tùng thuộc Sư Đoàn Bộ binh 5 hướng dẫn người dân lưu thông sau khi đã kiểm tra đầy đủ giấy tờ (Ảnh: Nguyễn Quang).

Mỗi chốt trực ngoài lực lượng công an, CSGT còn có 3 chiến sĩ bộ đội tham gia công tác giám sát, kiểm tra người dân nhằm siết chặt giãn cách xã hội, tăng cường kiếm soát, phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh: Nguyễn Quang).

Một số chốt kiểm soát nội thành khá đông đúc trong sáng đầu tuần. Ghi nhận tại chốt kiểm tra trên đường Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp lúc 6h30 sáng (Ảnh: Nguyễn Quang).

Những người ra đường hầu hết là nhân viên y tế, công vụ, lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch (Ảnh: Nguyễn Quang).

Tuy nhiên, nhiều người chỉ có thẻ của cơ quan mà không có bất cứ giấy tờ được phép lưu thông nào khác, lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe.

"Thẻ đeo của chúng tôi đều do Sở Y tế cấp, nhưng chưa thấy được phát thẻ mới nên sáng nay đi đến chốt Nguyễn Kiệm thì bị chặn lại", một nhân viên y tế cho biết (Ảnh: Nguyễn Quang).

Lưu lượng phương tiện ở một số tuyến đường vẫn khá đông dù không nhộn nhịp như những ngày trước. Ghi nhận trên đường Hoàng Minh Giám, phía trước công viên Gia Định (Ảnh: Nguyễn Quang).

Đường Phạm Văn Đồng chỉ có ít phương tiện di chuyển sáng nay (Ảnh: Nguyễn Quang).

Khu vực cầu vượt ngã 5 Gò Vấp không có phương tiện di chuyển (Ảnh: Nguyễn Quang).

Một trường hợp có tin nhắn báo lịch đi tiêm vắc xin bị từ chối cho qua chốt, lực lượng gác chốt yêu cầu người dân phải có giấy hẹn (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Lực lượng gác chốt trước khu công nghiệp Vĩnh Lộc yêu cầu hai shipper quay lại với lý do đi tiêm vắc xin nhưng không có giấy hẹn. (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Khu vực hầm chui ngã tư An Sương thưa vắng người và phương tiện (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Công an quận 12 và sư đoàn 5, quân khu 7, bảo vệ dân phố, phường đội Tân Thới Nhất trực chốt ngay ngã tư An Sương từ chối nhiều trường hợp không có lý do chính đáng, giấy tờ không hợp lệ, không có giấy đi đường mẫu mới theo quy định (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Hầu hết các tuyến đường tại TPHCM đều khá vắng vẻ ngày đầu quân đội tham gia siết chặt giãn cách xã hội (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Cán bộ gác chốt kiểm tra giấy đi đường của một nhân viên viễn thông thuộc trường hợp có giấy đi đường đánh dấu 1A (Ảnh: Phạm Nguyễn).