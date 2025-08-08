Ô tô con nát đầu sau cú đâm vào dải phân cách ở đường Võ Chí Công

Chiều 8/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 15h cùng ngày, tại đường Võ Chí Công (hướng cầu Nhật Tân đi nội thành) xảy ra vụ ô tô tự gây tai nạn, đâm vào dải phân cách cứng trên đường.

Chiếc ô tô vỡ nát phần đầu sau cú tông trúng dải phân cách cứng (Ảnh: Thanh Long).

"Sau khi nhận tin báo, đơn vị cử cán bộ tới hiện trường làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, tài xế đã tự thoả thuận bồi thường cho đơn vị thi công. Vụ việc cũng không làm ai bị thương", vị chỉ huy nói.

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị vỡ nát phần đầu, một bánh xe phía sau ô tô bị gãy trục, nhiều mảnh vỡ từ chiếc ô tô văng tung toé khắp mặt đường. Chiếc ô tô sau cú đâm mạnh bị quay 180 độ.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với Công an Hà Nội thí điểm phương án phân làn bằng dải phân cách cứng trên tuyến đường Võ Chí Công từ ngày 1/7. Việc này được cho là nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tình trạng lộn xộn làn đường.