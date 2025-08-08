Áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cấp độ và di chuyển chậm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 19h ngày 8/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,8 độ vĩ Bắc, 117,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8 (cấp độ này giữ nguyên so với thời điểm áp thấp nhiệt đới hình thành rạng sáng nay) và di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khó mạnh lên thành bão và ít khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam (Ảnh: NCHMF).

Khoảng chiều tối 9/8, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành vùng áp thấp, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Bắc.

Chuyên gia dự báo thời tiết Nguyễn Ngọc Huy nhận định áp thấp nhiệt đới này khó mạnh lên thành bão và ít khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Về thời tiết trên đất liền, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đêm nay và ngày 9/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.