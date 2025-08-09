Vụ án sát hại doanh nhân ngoại quốc (kỳ 1): Thi thể nữ giới dưới mương nước

Năm 2011, thi thể một nữ giới được phát hiện trong tình trạng bị chèn một tảng bê tông và đóng cọc dìm dưới lòng mương nước ở thôn Lãnh Trì, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cũ (nay là phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình), Công an tỉnh Hà Nam cũ đã “giải mã” được vụ án gây rúng động thời điểm bấy giờ.

Thi thể nữ giới bị chèn tảng bê tông, đóng cọc buộc dưới mương nước

Theo hồ sơ vụ án, chiều 13/4/2011, ông N.C.H., mang theo đồ nghề ra khu vực mương nước ở thôn Lãnh Trì, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cũ để đánh bắt cá.

Trong lúc giăng lưới đánh cá ở mương nước, ông H., chạm phải vật nặng dưới mương, ông liền kéo lên thì tái xanh mặt khi thấy đó là một xác người đang phân huỷ. Quá sợ hãi, ông H. bỏ lại đồ đạc chạy về báo cơ quan công an.

Thi thể một người phụ nữ được phát hiện ở mương nước (Ảnh minh hoạ).

Nhận được tin báo, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Nam cũ đã đến hiện trường vụ việc. Cơ quan chức năng xác định, thi thể là nữ giới, tại thời điểm phát hiện đã phân hủy, có thể đã tử vong từ 5 đến 7 ngày trước.

Đặc biệt, thi thể nạn nhân bị một tảng bê tông chặn lên trên và bị đóng cọc tre níu bằng dây dù để dìm xác nạn nhân lòng mương. Từ những dấu vết này, cơ quan điều tra xác định đây có thể là một vụ án mạng.

Quá trình khám nghiệm, cơ quan công an không tìm thấy bất cứ đồ vật, tài sản hay giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân. Hiện trường vụ việc lại nằm ở giữa cánh đồng, gần nghĩa địa, cách xa khu dân cư nên không thu được bất kỳ thông tin gì có liên quan đến vụ án.

Tổng lực rà soát danh tính nạn nhân

Cơ quan công an nhận định, tảng bê tông được buộc vào người nạn nhân được ốp gạch men màu trắng đã cũ. Rất có thể, tảng bê tông này là của một hộ gia đình vừa mới sửa nhà.

Quá trình rà soát, các điều tra viên phát hiện một hộ gia đình ở xóm 6, thôn Lãnh Trì, có sửa công trình phụ cách đó khoảng 6 tháng. Chủ nhà đã để 3 tảng bê tông trước cửa, nhưng đã bị mất một tảng. Tảng bê tông bị mất được xác định là tảng tìm thấy ở hiện trường dùng để dìm xác nạn nhân.

Toàn bộ thông tin mà cơ quan điều tra thu thập được để xác định danh tính nạn nhân cực kỳ ít ỏi. Manh mối để lực lượng điều tra suy đoán về nạn nhân dựa vào đặc điểm ngoại hình.

Từ quần áo, sơn móng tay, móng chân, nạn nhân cắt tóc tém. Cơ quan công an đưa ra các giả thiết nạn nhân có thể là tiếp viên nhà hàng, hoặc làm ăn nơi xa trên đường về thì bị các đối tượng giết, cướp tài sản, hoặc bị hiếp dâm rồi bị sát hại…

Từ các giả thiết đặt ra, Công an tỉnh Hà Nam cũ đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổng rà soát tất cả các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, massage, gội đầu… để tìm kiếm các trường hợp có trình báo mất tích hay vắng mặt nhiều ngày chưa quay lại làm việc.

Đồng thời, thông báo truy tìm tung tích nạn nhân được gửi đến các tỉnh thành trên cả nước.

Trong khi công tác điều tra, tìm kiếm vẫn đi vào bế tắc, thì Công an Hà Nam cũ nhận được thông báo của Công an TP Hưng Yên cũ (tỉnh Hưng Yên) về trường hợp mất tích.

Theo đó, một phụ nữ quê ở huyện Mộc Châu cũ, tỉnh Sơn La về TP Hưng Yên cũ thuê trọ, nhưng đã đi khỏi nhà trọ nhiều ngày qua, không rõ tung tích. Công an Hà Nam tiến hành đi xác minh về thông tin của người phụ nữ trên. Tuy nhiên, với những miêu tả ban đầu, các điều tra viên xác định người phụ nữ này không phải nạn nhân của vụ án.

Cuộc tìm kiếm danh tính nạn nhân lại lâm vào bế tắc. Việc rà soát được tiến hành tất cả các nhà hàng, khách sạn, quán karaoke… trên toàn tỉnh Hà Nam cũng không có bất kỳ thông tin nào khả quan.

(Còn tiếp).