Đã có quyết định thu hồi bán đảo hồ Đống Đa, nhà hàng vẫn vô tư hoạt động?

Dù chính quyền đã có quyết định thu hồi toàn bộ diện tích bán đảo hồ Đống Đa (hay còn gọi là hồ Hoàng Cầu) ở phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), nhưng theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào sáng 8/8, hoạt động kinh doanh nhà hàng, cà phê tại đây vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, năm 2010, TP Hà Nội cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Thủy (Công ty Hà Thủy) thuê hơn 5.600m2, thời hạn 50 năm để thực hiện dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa. Khu vực này sau đó đã trở thành nhà hàng, quán cà phê, bãi đỗ xe...

Ngày 13/6, UBND phường Ô Chợ Dừa (cũ) phối hợp với Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng quận Đống Đa (cũ) tổ chức họp công khai, phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dự kiến kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa.

Cùng ngày, UBND quận Đống Đa (cũ) ban hành thông báo về việc thu hồi đất đối với Công ty Hà Thủy, diện tích dự kiến thu hồi hơn 5.600m2 bao gồm phần diện tích xây dựng công trình nhà 2 tầng và phụ trợ khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa để thực hiện dự án.

Công ty Hà Thủy kinh doanh cả trong và ngoài nhà hàng ở bán đảo hồ Đống Đa (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Sau gần 2 tháng có quyết định thu hồi đất, chưa có động thái nào về việc giải phóng mặt bằng tại khu vực này, nhà hàng vẫn kinh doanh bình thường, nằm ở vị trí đắc địa nên nhà hàng này luôn đông khách. Lúc 9h sáng nay, có hàng chục khách vào ăn sáng, uống nước ở cả bên trong và ngoài nhà hàng.

Tại khu vực sân bán đảo, nhà hàng này treo biển với nội dung: "Đỗ xe miễn phí - đặc quyền chỉ dành cho khách sử dụng dịch vụ tại Skyline coffee. Không đỗ xe qua đêm, khách không đúng đối tượng được đỗ miễn phí sẽ chịu phạt tiền theo quy định của Skyline coffee từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng hoặc báo công an phường đến xử lý".

Lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa cho biết sẽ cử cán bộ kiểm tra thông tin phản ánh của báo Dân trí và sẽ phản hồi báo sau.

Sáng 8/8, hàng chục ô tô đỗ bên trong bán đảo hồ Đống Đa (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Mới đây, UBND phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường về giải quyết vướng mắc khó khăn liên quan đến diện tích đất thu hồi của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Thủy để thực hiện dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa (hay còn gọi là hồ Hoàng Cầu).

Phường Ô Chợ Dừa cho biết ngày 1/7, phường nhận được văn bản của Văn phòng UBND TP Hà Nội về việc chuyển văn bản của Công ty Hà Thủy xin quản lý phần diện tích xây dựng công trình nhà 2 tầng và phụ trợ khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa, diện tích khoảng 568m2 để khai thác kinh doanh.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, UBND phường Ô Chợ Dừa đề nghị Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Hà Nội sớm có văn bản trả lời Công ty Hà Thủy để phường này có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Người dân mong muốn chính quyền sớm thu hồi và cải tạo khu vực bán đảo hồ Đống Đa thành nơi công cộng (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Hồ Đống Đa rộng khoảng 12,5ha, chiều dài kè hồ 1.900m. Phía Đông và Đông Nam là tuyến phố Hoàng Cầu nối từ đường Láng đến Đê La Thành, chạy vòng quanh hồ là tuyến phố Đặng Tiến Đông - Mai Anh Tuấn.

Hồi tháng 10/2024, báo Dân trí đã có nhiều bài viết về đề xuất thu hồi khu vực bán đảo hồ Đống Đa để làm không gian công cộng phục vụ người dân.