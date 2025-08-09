Hà Nội nói gần 100% hành khách hài lòng với tuyến metro Nhổn - Cầu Giấy

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội vừa có thông cáo báo chí sau 1 năm vận hành tuyến đường sắt đô thị số 3.1, đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy.

Theo trung tâm này, dọc tuyến metro này có 36 tuyến buýt đang hoạt động kết nối, tại điểm trung chuyển ga Cầu Giấy mạng lưới xe buýt được tăng cường năng lực vận chuyển hơn 6.000 hành khách/giờ/hướng, đáp ứng giải tỏa được toàn bộ hành khách có nhu cầu xuống tại ga Cầu Giấy và sử dụng xe buýt để trung chuyển trong giờ cao điểm.

Tại 8 ga tuyến metro Nhổn - Cầu Giấy kết nối với điểm dừng xe buýt gần nhất với khoảng cách từ 0 đến 50m, thuận tiện cho người dân. Ngoài ra, tuyến metro Nhổn - Cầu Giấy và tuyến metro Cát Linh - Hà Đông cũng được kết nối bởi 9 tuyến xe buýt.

Tàu metro Nhổn - ga Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Tính đến ngày 7/8, tuyến metro 3.1 đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy đã thực hiện hơn 7.600 lượt tàu chở khách, phục vụ trên 6,4 triệu lượt hành khách, bình quân mỗi ngày đón từ 19.000 đến 21.000 lượt khách.

"Tỷ lệ chạy tàu đúng giờ duy trì ở mức trên 99%, trong khi tỷ lệ hành khách hài lòng vượt 99,9%", Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội nêu trong thông cáo.

Hà Nội có 2 tuyến metro đang hoạt động là tuyến Nhổn - Cầu Giấy và tuyến Cát Linh - Hà Đông. Hai tuyến metro này được người dân dần tin dùng.

Mới đây, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã có chỉ đạo về việc khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của các dự án đầu tư xây dựng tuyến metro khởi công năm nay.

Ông Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, đảm bảo tiến độ khởi công tuyến số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo vào ngày 10/10 và tuyến số 5 Văn Cao - Hòa Lạc vào ngày 19/12.

Tuyến metro số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo dài 11,5km, với 8,9km đi ngầm và 2,6km đi trên cao. Tuyến metro này có 7 ga ngầm và 3 ga trên cao với tổng mức đầu tư dự án gần 35.600 tỷ đồng, tăng thêm hơn 16.000 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư được phê duyệt lần đầu năm 2008.

Tuyến metro số 5 có tổng mức đầu tư khoảng hơn 61.900 tỷ đồng. Tổng chiều dài dự án hơn 38km theo hướng Văn Cao - Ngọc Khánh - Đại lộ Thăng Long - Vành đai 4 - Hòa Lạc (khoảng hơn 6km đi ngầm, khoảng 2km đi trên cao và khoảng 30km đi bằng). Tuyến này có 21 nhà ga gồm 6 ga ngầm, 15 ga nổi.

Theo Quyết định số 1569 ngày 12/12/2024 của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố sẽ đầu tư xây dựng thêm 14 tuyến metro.