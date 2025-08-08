Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nhiều tuyến phố

Ngày 8/8, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường Nguyễn Hoàng Tôn đoạn từ Lạc Long Quân đến đường Võ Chí Công để phục vụ thi công công trình sửa chữa, lắp đặt hệ thống thoát nước nhằm giải quyết tình trạng ngập úng trên đường Võ Chí Công.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ nay đến ngày 31/8.

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, với chiều từ Lạc Long Quân đi Võ Chí Công, các phương tiện lưu thông trên làn đường còn lại rộng 3,5m sau rào chắn để phục vụ thi công.

Lực lượng chức năng điều chỉnh cho các phương tiện giao thông tại khu vực ngõ 8 Nguyễn Hoàng Tôn đi theo các hướng ngõ 8 Nguyễn Hoàng Tôn đến ngõ 677 Lạc Long Quân đến Lạc Long Quân và ngược lại.

Các phương tiện cũng có thể di chuyển từ ngõ 8 Nguyễn Hoàng Tôn đến ngõ 677 Lạc Long Quân đến Võ Chí Công và ngược lại.

Một đoạn đường Võ Chí Công (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Với chiều từ Võ Chí Công rẽ phải đi Nguyễn Hoàng Tôn, các phương tiện lưu thông bình thường.

Tại ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công hướng từ Lạc Long Quân đi Võ Chí Công, cấm các phương tiện lưu thông trên nhánh rẽ phải từ Nguyễn Hoàng Tôn đi Võ Chí Công.

Bên cạnh đó, điều chỉnh phân luồng từ xa cho các phương tiện từ Lạc Long Quân rẽ phải đi Võ Chí Công đi cầu Nhật Tân theo các hướng Lạc Long Quân theo các ngõ 677, 679, 681, 689 ra đường Võ Chí Công đi cầu Nhật Tân và Lạc Long Quân đến Xuân La đến Võ Chí Công.

Tại ngõ 1 Nguyễn Hoàng Tôn, lực lượng chức năng rào chắn 1/2 mặt đường Nguyễn Hoàng Tôn để thi công cống thoát nước, sử dụng 1/2 mặt đường còn lại để phân luồng cục bộ cho các phương tiện lưu thông.

Lực lượng chức năng sẽ hoàn trả mặt đường xong bằng bê tông nhựa xong rồi mới chuyển sang thi công 1/2 mặt đường còn lại.

Tại khu vực ngã ba Nhật Chiêu - Vệ Hồ - Nguyễn Hoàng Tôn, giai đoạn thi công bể ngầm, lực lượng chức năng điều chỉnh tạm thời cho các phương tiện lưu thông hai chiều trên nhánh đường Nguyễn Hoàng Tôn từ Lạc Long Quân đi Nhật Chiêu, Vệ Hồ và ngược lại.

Với giai đoạn thi công cống nối, các phương tiện từ Nhật Chiêu đi Lạc Long Quân lưu thông trên làn đường Nguyễn Hoàng Tôn còn lại 3,5m sau khi rào chắn.

Trong giai đoạn này, các phương tiện từ đường Vệ Hồ đi Lạc Long Quân lưu thông hai chiều trên nhánh đường Nguyễn Hoàng Tôn từ Lạc Long Quân đi Vệ Hồ và ngược lại.

Cùng ngày, UBND TP Hà Nội đã thống nhất chủ trương với báo cáo, kiến nghị của Sở Xây dựng về việc đề xuất phương án tăng cường tuyến buýt phục vụ nhân dân, du khách tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

UBND TP Hà Nội yêu cầu tổ chức giao thông, tăng cường tuyến buýt kết nối khu vực trung tâm thành phố, các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và sân bay Nội Bài với Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia; bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, không ùn tắc...