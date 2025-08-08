Phạt tù 2 vợ chồng dùng hoá chất độc hại để ngâm, ủ giá đỗ

Chiều 8/8, TAND khu vực 6 tỉnh Lào Cai diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Tạ Văn Hải và Lê Thị Thắm. Cả 2 bị cáo bị VKSND khu vực 6 Lào Cai truy tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, thể hiện thái độ ăn năn, hối lỗi.

Bị cáo Tạ Văn Hải và Lê Thị Thắm tại phiên xét xử (Ảnh: Thanh Mai).

Trên cơ sở đề nghị của VKSND khu vực 6 Lào Cai, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Hải 1 năm 9 tháng tù giam; bị cáo Lê Thị Thắm bị tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù, cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, khoảng 20h10 ngày 23/5, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra vệ sinh thực phẩm tại cơ sở sản xuất của ông Tạ Văn Hải (SN 1971, ở phường Lào Cai).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 602 thùng chứa giá đỗ các loại, trong đó có 313 thùng (khoảng 4,1 tấn giá đỗ thành phẩm) đã sử dụng hóa chất độc hại để ngâm ủ, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo nhà chức trách, kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định dung dịch sử dụng trong quá trình ngâm ủ giá đỗ là chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP). Đây là chất độc hại, bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.